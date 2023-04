Wielerclub uit Westende zweert al 4 jaar bij witte koersbroek: "Remco heeft ons nagedaan"

Niet veel wielrenners durven het aan om met een witte koersbroek op het zadel te springen. Mathieu van der Poel deed het al eens en Remco Evenepoel waagde in Luik-Bastenaken-Luik zijn kans.

In Westende kijken ze er niet meer van om, want daar hebben de wielervrienden van Sportclub Octopus de trend gezet. "Remco heeft ons nagedaan. We hebben die tenue al vier jaar", vertelt Peter Pylyser.

Het grote nadeel van een witte tenue: of je nu een zandloper, cilinder- of bolvormig lichaam hebt, alle rondingen zijn beter zichbaar. Dat blijkt ook voor sommige leden van de Octopus een struikelblok: "Een paar leden durfden niet af te komen", lacht Pylyser.

Zelf voelen ze zich er goed bij, maar ze krijgen wel af en toe eens een opmerking naar het hoofd geslingerd. "Bende jeanetten" horen ze wel eens. "Maar een mens moet al eens durven", klinkt het bij Octopus.

En het heeft ook een voordeel, opperen ze. "Weggebruikers zien er ons goed mee."