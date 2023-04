IN BEELD: Witte broek als wereldkampioen? Bij hen haalde Remco Evenepoel de mosterd

"Het was de perfecte dag om het witte pak te proberen. Bij de start zei Tadej Pogacar ook meteen dat de witte broek een goeie keuze was en ik heb in het peloton ook enkel goeie reacties gekregen. Achteraf blijkt het wel een goeie keuze geweest te zijn", vertelde Remco Evenepoel gisteren bij Sammy Neyrinck. Hij wisselde zijn zware broek in voor een wit exemplaar.