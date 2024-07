Remco Evenepoel lijkt niet meer te hopen op de 2e plaats: "Ik ga er niet mijn hele leven voor geven"

Gisteren legde Remco Evenepoel nummer 2 Jonas Vingegaard wel het vuur aan de schenen, maar afscheiding was er niet.

Heeft de witte trui vandaag nog iets in petto of legt hij zich neer bij deze pikorde en lonkt hij al naar de tijdrit van zondag?

Ploegmanager Patrick Lefevere oordeelde in onze kranten dat zijn poulain vandaag beter "niet zou aanvallen en moet focussen op de tijdrit".

"Dat is ook mijn plan. Het is niet dat ik Jonas gisteren in moeilijkheden heb gebracht", stelde Evenepoel vanmiddag bij de start in Nice. "Ik wil de rit van vandaag gewoon zo economisch mogelijk doorkomen."

"Ik wil de 3e plaats vasthouden en me focussen op morgen. Die 2e plek? Ik ga er alleszins mijn hele leven niet voor geven."

"Als er iets gebeurt, dan zal het misschien door een inzinking van Jonas zelf zijn. Maar we moeten niet te hoopvol worden na gisteren."

"We blijven doen wat we aan het doen waren en dat is consolideren."