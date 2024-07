Remco Evenepoel over rit 20: "Ik heb het gevoel dat er meerdere koninginnenritten zijn"

Remco Evenepoel (24) debuteert in de Tour de France. Onze Renaat Schotte sprak voor het wielerblad Procycling, uitgever van de officiële Tour de France-gids, met het Belgische speerpunt. Tijdens de Waalse klassiekers, in volle revalidatie na zijn val, nam Evenepoel zijn glazen bol bij de hand en bestudeerde hij het parcours. Dit zijn de impressies voor rit 20.

Was Isola 2000 gisteren het hoofdgerecht of toch maar een voorgerecht?

De cols in rit 20 zijn nog meer bij elkaar geprakt: de rit is nog korter en telt nóg meer hoogtemeters, 4.600 om precies te zijn.

Maar het DNA van deze voorlaatste etappe zit anders in elkaar. We duiken het achterland van Nice in met beklimmingen die we kennen uit de Koers naar de Zon.

De pieken van vrijdag op weg naar Isola 2000 hoeven de renners nu niet te overwinnen, maar merk aan het ritprofiel op hoe er weinig tot geen valleikilometers zijn.

Het recept is zo simpel als het kan zijn: klimmen, dalen, klimmen, dalen en herhalen tot we boven zijn op de Col de la Couillole (15,7 kilometer aan 7,1 procent).

"Stevig, lastig en mooi", oordeelt Remco Evenepoel. "Het zijn niet de zwaarste cols, maar de beklimmingen zijn wel lang. En de slotklim is stevig, moet ik zeggen."

Is dít dan de koninginnenrit van deze Tour? "We zitten in het slotweekend en dat maakt het lastig."

"Het is ook maar 133 kilometer, heel kort. Maar ik heb het gevoel dat er in deze editie verschillende koninginnenritten zijn."