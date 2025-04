"Stijn Stijnen zit in eerste klasse volgend seizoen": 90 minutes overschouwt de promotiestrijd in tweede klasse

De Challenger Pro League nadert zijn ontknoping. RWDM liet dit weekend na zichzelf zekerheid over promotie te gunnen, ook Zulte Waregem liet kostbare punten liggen. Onder deze twee lijkt een spannende strijd los te barsten voor wie naar de barragewedstrijden tegen een eersteklasser mag. 90 MINUTES overschouwt de tweede klasse, maar ziet het alsnog somber in: "Eender welke tweedeklasser die het over twee wedstrijden moet doen, haalt het niet."

Met Beerschot kennen we al een ploeg die zeker de Jupiler Pro League verlaat, maar wie komt er volgend seizoen bij? Die vraag stelde het panel van 90 MINUTES zich ook. RWDM kon zich afgelopen weekend verzekeren van promotie, maar geraakte niet voorbij het stugge Patro Eisden van coach Stijn Stijnen. Ook Zulte Waregem liet punten liggen, waardoor derde La Louvière hoop houdt op rechtstreekse promotie. "Beide bovenste ploegen hebben een slecht gevoel nu", denkt Filip Joos. Hun voordeel: La Louvière heeft door het faillissement van Deinze geen wedstrijd dit weekend. Zo is zowel RWDM als Zulte Waregem met een overwinning dit weekend zeker van promotie, waarna een rechtstreeks duel volgt op de slotspeeldag. Daan Heymans kijkt er alvast naar uit: "De laatste wedstrijd die de kampioen gaat beslissen, dat is mooi. Dit laat zien dat je nog steeds een competitie met spanning kan hebben zonder play-offs."

Barrages: ploeg in vorm en een vreemde eend in de bijt

Als RWDM en Zulte Waregem zich verzekeren van promotie hoeft La Louvière echter nog niet te treuren. De club heeft via de barragewedstrijden nog steeds kans op promotie. Ook SK Beveren en Patro Eisden zijn al zeker van die kruisfinales. Daarin wordt een halve finale en een finale over twee wedstrijden gespeeld, alvorens een dubbele confrontatie volgt met de tweede van de Relegation play-offs. Een heel kluwen, dat volgens een lachende Joos slechts één uitkomst kan hebben: "Stijn Stijnen zit in eerste klasse volgend seizoen. " "We durven Patro toch niet uit te sluiten", vraagt hij zich wat serieuzer af. Heymans, die in de beker met Charleroi pijnlijk onderuit ging bij Patro, beaamt dat: "Wij hebben in Patro echt afgezien. Hun manier van spelen is zo anders." "Die moeten dan wel drie keer een ploeg uitschakelen, dat zie ik niet gebeuren. In die laatste ronde denk ik dat eender welke tweedeklasser die het over twee wedstrijden moet doen, het niet haalt", tempert Tuur Dierckx, die eerder dit seizoen zelf nog in de Challenger Pro League actief was.

Toen ik in Beveren tekende in 2017, zeiden ze al dat ze het jaar erna aan de nieuwe tribune gingen beginnen. Tuur Dierckx in 90 minutes

Dierckx tipt zelfs nog die andere ploeg voor de barrages: "Beveren zit in de beste flow." Dat klopt, want de Waaslanders wonnen maar liefst 7 van de laatste 8 wedstrijden. "Er komt ook weer meer volk kijken", merkt Joos op. "Alleen is het jammer dat er geen tribune staat achter de goal links." Een typisch Belgisch dossier, waar Dierckx nog een leuke anekdote over heeft: "Toen ik in Beveren tekende in 2017, zeiden ze dat ze het jaar erna aan die tribune gingen beginnen. Twee jaar later tekende Daan, en zeiden ze hetzelfde. Ondertussen staat hij er nog altijd niet." Wie weet maakt het Beverse bestuur er in geval van promotie toch werk van. La Louvière daarintegen kan volgend seizoen al sowieso rekenen op een nieuw stadion. Zo heeft elke topploeg uit de tweede klasse wel iets te bieden.

