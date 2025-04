De Tour de Tudor: hoe Fabian Cancellara met zijn team nu ook Franse les mag volgen

di 1 april 2025 19:54

De klok begon nog niet genadeloos te tikken, maar bij Tudor springen ze sowieso een gat in de lucht: komende zomer neemt de Zwitserse ploeg deel aan de Tour de France. De ploeg van Fabian Cancellara mag zo - sneller dan verwacht - proberen te schitteren op het allerhoogste niveau.

Tudor Pro Cycling Team moet zowat de snelst groeiende ploeg in het peloton zijn. Toen Fabian Cancellara in 2022 het continentale “Swiss Racing Academy” overnam, had de ploeg nog niets. Geen professionele renner, geen truck, geen service course. Aan ambitie ontbrak het de Zwitsers echter nooit. Eigenaar Fabian Cancellara wil het meest succesvolle Zwitserse team ooit creëren. 2024 was alvast het meest succesvolle jaar in de jonge geschiedenis van de ploeg. Sprinter Arvid de Kleijn kon zijn broodheer in Parijs-Nice een eerste WorldTour-overwinning schenken. De ervaring van uithangbord Matteo Trentin is voor de jonge ploeg van groot belang, maar zelf had de wegkapitein misschien op meer gehoopt dan enkele top 10-plaatsen in de klassiekers.

Ik denk dat we ons doel zullen bereiken om bij de top twee ProTeams te horen. eigenaar Fabian Cancellara

Nieuwkomers Alberto Dainese, Marius Mayrhofer en Alexander Krieger flitsten niet in 2024, al was dat grotendeels aan pech en valpartijen te wijten. Dainese viel in februari hard op zijn gezicht en vond zijn sprintersbenen van weleer niet meer terug. Het is in dat verband uitkijken naar wat Erwin Borgonjon klaarspeelt met een Zwitsers horloge om de pols. Onze landgenoot was elf jaar lang de trainer van Tim Merlier, maar wilde bij Tudor een volgende stap in zijn carrière zetten. Kan hij zijn nieuwe poulain Alberto Dainese naar verse sprintsuccessen begeleiden? Het kwakkeljaar van de Italiaanse sprinter was in de eerste plaats een spijtige zaak voor Dainese zelf, maar ook voor Tudor betekende het een streep door de rekening. Het oorspronkelijke doel om eind 2025 toe te treden tot het selecte WorldTour-clubje is mathematisch onmogelijk geworden. Er moet dus al naar een volgende cyclus en een nieuwe puntentelling gekeken worden. "Ik denk dat we ons doel zullen bereiken om bij de top twee ProTeams te horen, zodat we over een andere wedstrijdkalender kunnen praten", voorspelt Cancellara. Door Tissot als vaste partner van de tijdswaarnemingen in de Giro te vervangen, had Tudor zich 2 jaar geleden al sluw een toegangsticket voor de Ronde van Italië verschaft. Een eerste Zwitserse meesterzet die het Giro-debuut in 2024 inluidde.

Rick Pluimers - hier in de Muscat Classic - is een van de voorjaarsrevelaties.

Alaphilippe als lokaas

De betreurde Gino Mäder stond bovenaan de verlanglijst om de grote sprong te verwezenlijken, maar het noodlot besliste daar in de Ronde van Zwitserland anders over. Met Julian Alaphilippe en Marc Hirschi voegde de Zwitserse formatie het voorbije najaar alsnog puntenkanonnen toe aan de loonlijst. De 2 punchers verzamelden opgeteld bijna evenveel UCI-punten in 2024 als de beste 20 Tudorrenners. De langetermijnperspectieven zien er dan ook een pak rooskleuriger uit. Een bisnummer voor de Giro is bevestigd, al zou organisator RCS volgens de geruchtenmolen wel deelname van Alaphilippe én Hirschi geëist hebben. De Vuelta is ook een optie, maar na de witte rook vanuit Parijs kleurt alles nu eventjes geel. Door de komst van Alaphilippe kon ASO niet meer naast de Zwitserse ploeg kijken. Een officiële uitnodiging voor de Tour de France is nu dus in de brievenbus gevallen. Het huwelijk tussen Tudor en Alaphilippe is zeker een publicitaire stunt geweest voor de Zwitsers. Ze onderstreepten met "Loulou" hun ambitie, zetten ASO min of meer met de rug tegen de muur en verarmden ook de concurrerende Franse ploegen in de wildcard-vijver. Met het fiat van de UCI voor een extra wildcard is een dilemma vermeden en verlaten zowat alle partijen tevreden de onderhandelingstafel.

Marc Hirschi won vroeg in het seizoen in Spanje.

Maar ook voor de Fransman was Tudor een interessante keuze. Financieel zal zijn keuze hem wellicht geen windeieren gelegd hebben, maar ook prestatiegericht kan de frisse wind hem deugd doen. De Franse chouchou vond in de afgelopen Giro zijn tweede adem en hoopt op hetzelfde elan voort te gaan in het warme nest van Cancellara en co. Al hebben we daar tot dusver nog bitter weinig van gezien. “Toen ik in contact was met het team, waardeerde ik hun filosofie en merkte ik dat ze mij echt wilden”, is Alaphilippe enthousiast. “Ze weten wat ze willen en wat ze willen bereiken. Ik ben superblij met mijn beslissing en ik ben enthousiast en gemotiveerd.”

Marc en ik zijn intelligent en volwassen genoeg om goed met elkaar om te gaan. Er zal geen ruzie zijn. Julian Alaphilippe

Nieuwbakken compagnon Marc Hirschi schitterde in het najaar in zowat elke koers waar hij aan de start stond. Trekt hij die lijn in 2025 door op het hoogste niveau? Met de Ardennenklassiekers en de Tour hebben Alaphilippe en Hirschi dezelfde hoofddoelen. Het valt nog af te wachten hoe goed beide paradepaardjes kunnen samenwerken. “Dat is een luxeprobleem”, wuift Alaphilippe de kritiek weg. "We zijn intelligent en volwassen genoeg om goed met elkaar om te gaan. Ik zal altijd blij zijn om Marc te zien winnen en zijn doelen te bereiken. Er zal geen ruzie zijn." Hoe de chips de komende maanden verdeeld worden, moet nog blijken. Maar dat Tudor nu al aftelt en zijn wekker heeft gezet voor de Grand Départ op 5 juli, is zonneklaar.