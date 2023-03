Primoz Roglic na demonstratie in de Tirreno: "We zijn op de goede weg"

Eindwinnaar Primoz Roglic sprak na afloop van de slotrit van "een heel goede week". Met drie etappezeges en eindwinst in Tirreno-Adriatico is dat toch een understatement.



"Ik sta hier dan wel op het podium, maar eigenlijk zou het hele team daar moeten staan. Ze hebben elke dag heel hard en goed gewerkt. Het is leuk om deel van dit team te mogen uitmaken. Ik heb er enorm van genoten."



Roglic werd aanvankelijk pas in de Ronde van Catalonië in koers verwacht. Dat hij nu al eindwinnaar is van Tirreno-Adriatico, is ook voor de ervaren Sloveen een kleine verrassing. "Ik ben 6 maanden out geweest en er is veel gebeurd."



"Dit is de bevestiging dat we goed gewerkt hebben en op de goede weg zijn. Er moet nog veel gebeuren, maar dit geeft veel vertrouwen. Toch zal ik het race per race moeten blijven bewijzen. Er wachten dit seizoen nog veel mooie uitdagingen."

Roglic neemt het in de Ronde van Italië, die op 6/5 begint, op tegen onder meer Remco Evenepoel. De wereldkampioen is dus gewaarschuwd.