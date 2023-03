Jasper Philipsen na nieuwe triomf: "Mathieu van der Poel maakt het net iets gemakkelijker"

Is Philipsen, die van alle sprinters misschien wel de beste klimmersbenen heeft, nu automatisch één van de favorieten voor Milaan-Sanremo van volgende zaterdag? "Ik heb toch stevig afgezien deze week. Ik zal moeten hopen dat het koersverloop in mijn voordeel speelt en dat ze er niet te vroeg aan beginnen bergop."

"De laatste 700m ging Mathieu vroeg op kop en kroop ik in het wiel van Davide Ballerini . Dat was een risico aangezien hij geen ploegmaat is en niet voor mij werkt. Uiteindelijk liep het toch allemaal goed af."

Hoe beleefde Philipsen de sprint? "We bleven vrij rustig in de laatste twee kilometer. Ik zat goed in het wiel van Mathieu en die deed het perfect om mij in ideale positie te brengen", doe de Belg zijn verhaal.

Het plan van Alpecin-Deceuninck werd in San Benedetto del Tronto tot in de perfectie uitgevoerd. Na een alweer fenomenale lead-out van Mathieu van der Poel , maakte ploegmaat Jasper Philipsen het indrukwekkend af in de slothectometers.

Van der Poel: "Maak me geen zorgen"

Ook Mathieu van der Poel was na de zege van ploegmaat Philipsen heel tevreden. "Het ging zoals we vooraf besproken hadden. We wilden in de laatste chicane op kop zitten en dat lukte heel goed."

"Het is leuk dat Jasper me dat vertrouwen geeft. Hij raakte me wel wat kwijt, maar deed daarna zijn ding. Het is heel leuk om hieraan mee te werken."

Van der Poel kloeg eerder over mindere benen. Die zijn dan toch zo slecht niet als hij aan dat tempo een sprint in gang kan steken? "Het is toch een beetje apart. Ik heb soms het gevoel dat ik te kort kom, maar in zo'n sprint kan ik me dan wel goed plaatsen en naar voren komen."

"Ik zal dat dan ook meenemen van deze Tirreno-Adriatico. Slecht ben ik zeker niet, ik maak me niet te veel zorgen."