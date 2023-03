Jasper Philipsen sluit Tirreno-Adriatico af met 2e sprintzege, Primoz Roglic is eindwinnaar

Opnieuw succes voor Alpecin-Deceuninck in Tirreno-Adriatico! De tandem Mathieu van der Poel-Jasper Philipsen zorgde ook in San Benedetto del Tronto voor brokken. Philipsen had in de sprint een comfortabele voorsprong op Dylan Groenewegen, Fabio Jakobsen sprintte niet mee om de knikkers.