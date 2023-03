Het voorjaar van Tom Pidcock is niet in gevaar: "Hij heeft enkel wat schaafwonden"

Nadat hij in de tweede rit tegen de grond was gesmakt samen met Wout van Aert, ging Tom Pidcock ook vandaag tegen het Italiaanse asfalt in San Benedetto del Tronto.

De winnaar van de Strade Bianche moest opgeven, maar lijkt geen al te zware blessures over te houden aan zijn val van vandaag. "Tom heeft vandaag uit voorzorg opgegeven", laat Ineos weten met een foto van Pidcock, die zijn duimen omhoog steekt.

"Hij werd door onze dokter behandeld aan wat schaafwonden en wordt de komende dagen verder behandeld en opgevolgd."

Het voorjaar van Pidcock is dus alleszins niet in gevaar. Vanaf Milaan-Sanremo is hij wellicht overal één van de favorieten op winst.