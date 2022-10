Aston Villa heeft opvolger voor Gerrard beet: Unai Emery wordt weggeplukt bij Villarreal

De naam van Unai Emery circuleerde al in de wandelgangen sinds het ontslag van Steven Gerrard, die de bons kreeg na de 3-0-nederlaag van vorige week tegen Fulham.



Vandaag kwamen de onderhandelingen in een stroomversnelling en raakte de deal rond. Aston Villa zou een afkoopsom van zo'n 6 miljoen euro betalen om Emery weg te plukken bij Villarreal.

Emery gaat vanaf 1 november aan de slag bij Aston Villa, wanneer het papierwerk voor zijn werkvergunning in orde is. Voor de bijna 51-jarige Spanjaard wordt het zijn 2e avontuur in de Premier League. In 2018 werd hij ontslagen bij Arsenal, waar hij 18 maanden eerder was aangesteld als opvolger van de legendarische Arsène Wenger.

"Unai Emery is een topcoach met enorm veel ervaring en we zijn heel blij dat we hem kunnen aanstellen als onze nieuwe hoofdcoach", laat Aston Villa weten.

Emery had vooral succes met Sevilla, met wie hij 3x de Europe League won. Dat kunstje deed hij in 2021 nog eens over met Villarreal. Ook bij PSG verzamelde hij een handvol prijzen, onder meer de Franse titel in 2018.