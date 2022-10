Leander Dendoncker krijgt nieuwe coach bij geplaagd Aston Villa: Steven Gerrard moet weg

De directie van Aston Villa hakte meteen na de wedstrijd de knoop door: Gerrard wordt niet gezien als de man die de club uit de degradatiezorgen moet halen.



"We bedanken Steven voor zijn harde werk en betrokkenheid. We wensen hem het beste in de toekomst", klinkt het in een korte verklaring. Dendoncker viel na 70 minuten in, Alexander Mitrovic (ex-Anderlecht) had er net 2-0 van gemaakt.



De 42-jarige Gerrard had sinds november vorig jaar het roer in handen bij Aston Villa. Voordien was hij 3 jaar lang hoofdcoach van het Schotse Rangers, nadat hij zijn trainersloopbaan was gestart bij de jeugd van zijn ex-club Liverpool.



Vorig seizoen leidde Gerard Aston Villa naar een 14e plaats. Alleen op doelsaldo vermijdt Villa dit seizoen de degradatieplaatsen. Nummer 18 Wolverhampton heeft ook 9 punten. Leicester telt er 8, Nottingham Forrest 6.



Gerrard is de vierde trainer in de Premier League die dit seizoen zijn boeltje moet pakken. Eerder overkwam het Scott Parker (Bournemouth), Thomas Tuchel (Chelsea) en Bruno Lage (Wolverhampton).