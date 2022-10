Ronaldo reageert op niet-selectie: "Ik ben helaas geen goed voorbeeld geweest voor de jeugd"

"Cristiano Ronaldo maakt geen deel uit van de Manchester United-selectie voor de Premier League-wedstrijd van aanstaande zaterdag tegen Chelsea. De rest van de ploeg is volledig gefocust op de voorbereiding op die wedstrijd", stond te lezen in een club statement.

Ronaldo reageerde op Instagram:

Zoals ik gedurende mijn hele carrière altijd heb gedaan, probeer ik respectvol te zijn tegenover mijn collega's, mijn tegenstanders en mijn coaches. Dat is niet veranderd. Ik ben niet veranderd. Ik ben dezelfde persoon en dezelfde professional die ik de afgelopen 20 jaar ben geweest, en respect heeft altijd een zeer belangrijke rol gespeeld in mijn besluitvorming.



Ik ben heel jong begonnen, de oudere en meer ervaren spelers waren altijd heel belangrijk voor mij. Daarom heb ik later altijd geprobeerd zelf het voorbeeld te geven aan de jongeren die opgroeiden in alle teams die ik heb vertegenwoordigd. Helaas is dat niet altijd mogelijk en soms laat je je vangen in de hitte van het moment.



Op dit moment voel ik dat ik op Carrington hard moet blijven werken, mijn teamgenoten moet steunen en in elke wedstrijd klaar moet zijn voor alles. Toegeven aan de druk is geen optie. Dat is het nooit geweest. Dit is Manchester United, en we moeten verenigd zijn. Binnenkort zijn we weer samen.