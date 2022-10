Cristiano Ronaldo maakt zich onmogelijk bij United: Portugees loopt weg voor einde match

"We handelen dit morgen af"

Neem dat vooral niet letterlijk. Want in minuut 89 wandelde de Portugees prompt naar de kleedkamer. In een vreugdefeest met fans en ploegmaats had de aanvaller geen zin.

We moeten ophouden met iedere dag over Cristiano te praten.

Ex-ploegmaat en analist Patrice Evra probeerde op de Engelse televisie de actie van zijn goeie vriend nog recht te praten.



"Iedereen is anders. Ik wil het hebben over de prestatie van United. Dat zeg ik niet om Cristiano te beschermen. We weten niet of hij Ten Hag liet weten dat hij weg zou gaan en we proberen een verhaal te creëren omdat hij wegliep."



"Misschien liet hij wel aan Ten Hag weten dat hij naar binnen ging om behandeld te worden. Ik wil het hebben over de prestatie van United. We moeten ophouden met iedere dag over Cristiano te praten."