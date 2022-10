Lijst met afvallers voor WK voetbal groeit aan: ook Diogo Jota (Portugal) haakt geblesseerd af

Liverpool-spits Diogo Jota moest in de slotfase van de topper tegen Manchester City het veld verlaten op een brancard. Twee dagen later is het harde verdict voor de Portugees binnen. Jürgen Klopp was de boodschapper met dienst.

"Het is een vrij ernstige blessure in zijn kuitspier. Ja, hij zal het WK missen. Heel droevig nieuws voor hem, voor ons en ook voor Portgual."

Klopp wou geen tijdsduur kleven op zijn terugkeer, maar spreekt wel van "een heel lange tijd".

De 25-jarige Jota speelde al 29 keer in zijn carrière voor Portugal, waarin hij 10 keer scoorde. "Hij nam het nieuws verbazingwekkend goed op. Het is een slimme jongen. Toen hij van het veld werd gedragen, wist hij het al."

Jota zelf schreef op Twitter "dat zijn droom aan diggelen is geslagen".