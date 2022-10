Engeland ziet weer rechtsachter uitvallen: Reece James mist wellicht WK

Nog niet zo lang was de Engelse weelde op de rechtsachter zó groot dat ze bijna een hele ploeg met enkel spelers die op positie uit de voeten kunnen, konden opstellen.



Maar na Kyle Walker, die geopereerd werd aan zijn lies, is nu ook Reece James hoogst onzeker. James was aan een sterk seizoen bezig bij Chelsea en was ook al een tijdje de eerste keuze van bondscoach Gareth Southgate.



Nu staat dat allemaal op de helling. In de CL-match tegen Milan blesseerde James zijn knie. "Hij heeft dit weekend een specialist bezocht en alle partijen hebben beslist dat een speciaal programma (en dus geen operatie) nu de beste optie is. Hij zal wellicht 8 weken buiten strijd zijn."



Over 5 weken gaat het WK van start, dus wie goed kan rekenen, weet dat Reece James er niet zal bij zijn. Toch houdt hij zelf hoop. "De race tegen de klok is begonnen, maar ik geef het niet op", tweette hij.