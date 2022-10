Leicester-watcher fileert de 4 Leicester-Belgen: "Ze zullen moeten vechten tegen de degradatie"

Wat is er aan de hand met Leicester City? Na 9 speeldagen staat de kampioen van 2016 en bekerwinnaar van 2021 eenzaam laatste in de Premier League met 4 schamele puntjes. Wordt er met boze blikken gekeken richting de 4 Belgen in de kern of zit het probleem ergens anders? Leicester-watcher Jordan Blackwel evalueert onze landgenoten bij The Foxes.

"Ze krijgen goals binnen alsof het niks is"

Het zijn geen leuke tijden voor Youri Tielemans, Timothy Castagne, Dennis Praet en

Wout Faes. De vier Rode Duivels dragen de rode lantaarn in de Premier League.

Met hun ploeg Leicester City konden ze nog maar één keer winnen en één keer gelijkspelen. "Het is echt een rampseizoen", zegt Jordan Blackwell, die de ploeg al jaren volgt voor Leicester City News. "Ze hebben zes wedstrijden op een rij verloren. Dat was nog nooit gebeurd onder de huidige coach, Brendan Rodgers. Ze krijgen goals tegen alsof het niks is."

Ik denk dat het snel beter moet, want anders dreigt echt wel de degradatie Jordan Blackwell, Leicester City-watcher

Leicester City heeft het meeste tegendoelpunten in de Premier League, 24 stuks. "De defensie is echt zwak, speelt zonder vertrouwen en spelers die individuele fouten maken, liggen aan de basis van al die doelpunten. Bovendien stelt iedereen zich vragen over de kwaliteit van de keeper, Danny Ward."

In aanvallend opzicht zit het wel, goed want de ploeg scoorde al 15 keer. Maar schijn bedriegt, zegt Jordan Blackwell. "Er wordt veel gescoord vanaf afstand en niet met gecreëerde kansen. Dus dat kan ook niet blijven duren."



Er zijn grote zorgen binnen de club." Toegegeven, het waren niet allemaal gemakkelijke matchen, maar dat buiten beschouwing gelaten, denk ik dat het snel beter moet, want anders dreigt echt wel de degradatie", stelt de Leicester-volger.

"De fans staan achter Castagne en Faes"

Maar ondanks het feit dat het lijkt of de verdediging kaas met gaten is, ligt het probleem volgens Blackwell niet daar.



"Een van de weinige spelers die het niveau van de vorige seizoenen halen, is Timothy Castagne. De meeste fans zien hem ook als de speler met de meeste regelmaat. En hem treft echt geen schuld bij het defensieve geblunder." Ook afgelopen weekend tegen Bornemouth speelde hij heel goed. Na 5 minuten kreeg hij een elleboog in het gezicht en na zijn blessure op het EK zou je denken dat hem dat wel parten zou spelen.



"Hij bleef evenwel doorspelen en in duel gaan, en dat willen de fans zien. Maar na iets meer dan een uur ging het niet meer en verliet hij het veld bij een 0-1- voorsprong. Vier minuten later stond het 2-1 voor Bournemouth."

Het is niet ideaal voor een nieuwe jonge speler om in een team te komen dat niet draait, maar hij heeft het goed gedaan Leicester City-watcher, Jordan Blackwell, over Wout Faes

Ook nieuwkomer Wout Faes werd de laatste drie wedstrijden in de ploeg gedropt. "Ik sprak al met hem en je voelt dat hij blij is dat hij in een topteam speelt. Het is niet ideaal voor een nieuwe jonge speler om in een team te komen dat niet draait, maar hij heeft het goed gedaan", zegt Blackwell. Bij zijn debuut verloor Leicester met 6-2 op Tottenham, maar Faes en de andere centrale verdediger Johnny Evans speelden goed. "Het lag zeker niet aan hen dat de nederlaag zo zwaar was. De spelers rond hen en vooral de doelman presteerden ondermaats." Faes heeft alvast de steun van de fans. "Ze zien dat hij er altijd 100% voor gaat. Hij schuwt het duel, de sliding en de tackle niet. Hij is sterk aan de bal, dribbelt graag uit en hij heeft chemie met Johnny Evans." Die is iets meer de organisator van de defensie is en Faes is de meer actieve verdediger die het duel aangaat met de spits."



"Tegen Bournemouth maakte hij misschien een fout bij het eerste tegendoelpunt, maar dat tastte zijn vertrouwen niet aan, in tegenstelling tot andere spelers die al veel wedstrijden verloren. Dat is positief voor de toekomst."

Tielemans is niet meer "The Star of The Show"

En wat dan met Youri Tielemans, al jaren het goudhaantje van de club? "Hij is niet meer "The Star of The Show" die hij was toen ze in 2021 de FA Cup wonnen, maar hij is nog steeds een belangrijke speler." Jordan weet dat er zelfs twijfels waren of Tielemans wel in de basis zou beginnen dit seizoen. Brendan Rodgers wilde de nieuwe ster, James Maddison, meer centraal uitspelen, waardoor er op het middenveld geen plaats meer zou zijn, met Ndidi en Dewsbury-Hall als controlerende spelers. Castagne nam de positie van Maddison in op rechts. Maar door de zware blessure van verdediger Ricardo Pereira schoof Castagne weer een plaats achteruit, waardoor Maddison opnieuw op rechts verzeilde en Tielemans zijn plaats op het middenveld terugkreeg.

Tielemans is de belangrijkste link tussen verdediging en aanval. Hij kan en durft de passes verstrooien die niemand anders in het team ziet. Jordan Blackwell, Leicester City-watcher

Tielemans is voor onze Leicester-watcher wel nog steeds de belangrijkste link tussen de verdediging en de aanval.

"Hij kan en durft de doorsteekpasses verstrooien die niemand anders in het team ziet. Dat is het spel dat Leicester wil spelen: Tielemans steekt door naar Maddison, die naar binnen knijpt, ruimte creëert voor Castagne en op die manier kansen creëert."



Maar een mindere vorm eind vorig seizoen en transfergeruchten naar Arsenal deden de fans twijfelen aan de Anderlechtenaar. Blackwell wijt het aan vermoeidheid en overbelasting. "In de laatste seizoenen speelde Youri maar liefst 25 matchen meer dan eender welke speler van Leicester. Bovendien was hij enige die Brendan Rodgers nooit wou wisselen omdat hij te belangrijk was."



"Dennis Praet krijgt niet genoeg kansen"