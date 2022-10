Manchester City breekt contract Phil Foden open tot 2027

Phil Foden is een kind van het huis bij City. "Ik ben al heel mijn leven City-fan. Ik heb hier vele jaren voor getraind en was zelfs ballenjongen. Ik hou zoveel van deze club, dus het voelt geweldig om er deel van uit te maken tot 2027", klinkt Foden opgetogen.

De samenwerking is een succes en wordt daarom verlengd. Met Foden in de rangen plaatste City al elf trofeeën in de prijzenkast, waaronder vier landstitels.

De afgelopen twee seizoenen werd de aanvallend ingestelde middenvelder telkens uitgeroepen tot Jonge Speler van het Seizoen in de Premier League.



Dit seizoen zit hij aan zes doelpunten en drie assists in competitieverband, waaronder een hattrick in de riante 6-3 overwinning tegen rivaal Manchester United.