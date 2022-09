Tielemans: "Er was veel interesse deze zomer, maar heb de knop al omgedraaid"

Leicester City staat helemaal onderaan de stand in de Premier League en kon nog geen enkele match winnen. Niet echt een pretje voor Tielemans. "Het is geen geheim dat het niet goed gaat bij de club. De resultaten zijn niet goed, maar ook het spel is bij momenten niet zoals we zouden willen."

"Goed, het is zo, maar mentaal is het toch wel goed om even weg te zijn en er daarna weer vol voor te kunnen gaan. En het is altijd een plezier om hier te zijn en de andere spelers te zien."

Een van die spelers is Zeno Debast. Kent Tielemans hem? "Neen, hij heeft tijdens de vorige interlandperiode wel al een keer meegetraind. Hij maakt een goeie indruk. Hij lijkt me een gewone en zelfzekere gast."

Zondag speelt België een duel tegen Nederland. Zijn er nog revanchegevoelens voor die nederlaag in Brussel? "Het blijft toch in je hoofd zitten. Dat was geen goede wedstrijd. Nederland is een goede ploeg maar we gaan naar daar om te winnen. Ik denk dat de groepswinst zelfs nog kan. Hoewel, als we hetzelfde aantal punten hebben, zal ik nog eens moeten kijken hoe het precies zit", lacht Tielemans.