Eden Hazard en zijn gevecht voor matchritme: "Jammer dat het WK in de winter valt"

25 minuten voor de aftrap tussen Sjachtjor Donetsk en Real Madrid dinsdagavond tweette een populair statistiekenbureau over Eden Hazard. "Hazard is in 10 basisplaatsen voor Real Madrid in de Champions League nog maar betrokken geweest bij twee goals. Een penalty tegen Inter en een assist tegen Galatasaray."

De toon voor basisplaats nummer 11 was meteen gezet. Eden Hazard mag sinds mei dan wel blessurevrij zijn, maar sindsdien heeft hij andere problemen.

Spelen in opeenvolgende matchen

Het eerste probleem voor Eden Hazard heet Carlo Ancelotti. De Italiaan geeft de voorkeur aan andere spelers als flankaanvallers. Ongelijk kan je Ancelotti ook niet geven, want Vinicius, Rodrygo en ook Valverde doen het uitstekend dit seizoen.

"Matchritme kan in principe snel opgepikt worden, maar je moet er wel een opeenvolging van matchen zonder pijn en blessures voor in de benen krijgen. Minuten maken in opeenvolgende matchen", zegt Steven Defour.

Een opeenvolging van wedstrijden die Hazard bij Real niet krijgt. "Daarom is het voor hem jammer dat het WK in de winter valt. Bij een klassieke WK-opbouw had hij een hele inlooptijd gekregen met trainingen en oefenmatchen bij de Rode Duivels om klaar te raken. Nu is die tijd erg kort."

Als je eindelijk je kans krijgt, is het moeilijk om altijd meteen te presteren. Steven Defour

De druk van het vergrootglas

Alsof een gebrek aan matchritme nog niet genoeg is, drukt het vergrootglas van de buitenwereld ook op Eden Hazard. "Voortdurend kampen met grote of kleine blessures is sowieso het ergste voor een voetballer", spreekt Steven Defour uit ervaring. Het gestel van Defour liet hem tijdens zijn carrière ook vaker dan hem lief was in de steek. "Die onzekerheid is erger dan het gevoel van goede en slechte matchen spelen." "Maar als je dan eindelijk je kans krijgt, is het moeilijk om altijd meteen te presteren. De druk wordt een stuk groter. Zeker bij Real Madrid, waar elke individuele prestatie geanalyseerd wordt."

"Speelt Hazard een goede match, dan schrijven de Spaanse journalisten dat hij helemaal terug is. Dat klopt ook niet." "Of dat op Eden zwaar weegt? "Ik heb hem enkel gekend toen alles goed ging in zijn carrière, maar toen was hij wel iemand die het heel belangrijk vond om op het veld te staan. Als dat niet lukt, zal dat wringen."

Zoals ik hem kende, zal het wringen als hij niet op het veld staat. Steven Defour

Andere lucht opsnuiven