Thibaut Courtois zit opnieuw in Real Madrid-selectie voor duel met Sevilla

Thibaut Courtois lag de voorbije 3 weken in de lappenmand met ischias, een zenuwpijn in de onderrug. Hij ontbrak daardoor in de twee Champions League-duels tegen Sjachtar en in La Liga tegen Osasuna, Getafe en vorig weekend in de met 3-1 gewonnen Clasico tegen FC Barcelona.

Ook de 0-3 overwinning van woensdag bij hekkensluiter Elche kwam nog te vroeg. Zijn plaats tussen de palen werd telkens ingenomen door de Oekraïner Andrij Loenin.

Courtois liet eerder deze week al verstaan dat zijn rentree nakende was, nu is hij dus helemaal hersteld. Carlo Ancelotti selecteerde de Rode Duivel voor de match tegen Sevilla, net als Eden Hazard.