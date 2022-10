Iker Casillas begrijpt 7e plek van Courtois niet: "Waarop baseren de stemmers zich?"

Bij de onthulling van zijn 7e plek in het algemene klassement keek Thibaut Courtois een beetje droevig, maar meteen daarna had hij wel reden om te vieren. De Belg kreeg de Lev Jasjin-trofee, de prijs voor de beste doelman van het jaar.

Toen Courtois na afloop de vraag kreeg of hij ooit de Gouden Bal kan winnen, was de Rode Duivel duidelijk.

"Het is onmogelijk om als doelman de Gouden Bal te winnen. Het afgelopen jaar won ik de Spaanse titel en de Champions League. Die finale won mijn ploeg dankzij mijn reddingen."



"Toch eindig ik maar 7e in de eindstand van de Gouden Bal. Dat duidt erop dat de stemming niet in het voordeel is van de doelmannen. Gelukkig is de trofee voor beste doelman uitgevonden", zegt Courtois, die Benzema voor alle duidelijkheid wel de terechte winnaar vindt.

Voormalig Real-doelman Iker Casillas is dezelfde mening toegedaan als Courtois. "Hoe kan het dat hij niet op eindpodium is geëindigd van de Gouden Bal?", vraagt Casillas zich af.

"Ik begrijp niet waarop de personen die moeten stemmen, zich baseren."