Ancelotti kondigt comeback van Thibaut Courtois aan: doelman is terug voor Clasico op 16 oktober

Thibaut Courtois (Real Madrid) sukkelt al sinds de laatste Nations League-wedstrijden met zenuwpijn in zijn onderrug en ontbrak daardoor in de Champions League-wedstrijd tegen Sjachtar Donetsk (2-1 winst) en in sz La Liga-patij tegen Osasuna (1-1).



Volgens zijn coach Carlo Ancelotti komt de wedstrijd van dit weekend ook nog te vroeg, maar "het gaat elke dag beter", verzekerde de trainer. "We zullen zien of hij mee kan reizen naar Warschau, maar vliegen kan een probleem zijn", stelde Ancelotti. Volgende week dinsdag speelt De Koninklijke opnieuw tegen Sjachtar.

De Clasico tegen Barcelona (volgende week zondag) haalt Courtois "zeker en vast wél", aldus Ancelotti.





Ook Karim Benzema trainde vrijdag niet mee door een "klein spierprobleem". De Franse spits is nog maar net terug van een maand afwezigheid. Volgens Ancelotti zit zijn steraanvaller wel zeker in de kern voor Getafe.