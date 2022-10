Opvliegende Argentijn Jorge Sampaoli krijgt tweede kans van Sevilla om vuur in de ploeg aan te wakkeren

Julen Lopetegui is nog maar net de deur uit, of zijn opvolger staat al te popelen.

Jorge Sampaoli wordt opnieuw de trainer van Sevilla. De 62-jarige Argentijn coachte het team al eens in het seizoen 2016-2017. De ploeg eindigde toen als vierde in La Liga en haalde de achtste finales in de Champions League. Vervolgens werd hij bondscoach van zijn land.

Afgelopen zomer trok de vurige T1 de deur dicht bij Marseille. Sampaoli loodste de Franse ploeg naar een tweede plek, na het ongenaakbare PSG, maar kreeg niet het gewenste budget om versterkingen aan te trekken.

Bij zijn nieuwe werkgever is de opdracht duidelijk: het vuur opnieuw in de ploeg brengen. Een mak Sevilla is na 7 speeldagen pas 17e in Spanje met 5 punten. Jorge Sampaoli ondertekende er een contract tot 2024.