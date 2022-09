Barcelona boven Uruguay? Araujo moet zich verdedigen voor operatie voor WK

Araujo blesseerde zich vrijdag tijdens de 1-0-nederlaag met Uruguay tegen Iran. Na amper 5 minuten moest de verdediger al naar de zijlijn.

Na onderzoek maakte zijn club Barcelona bekend dat Araujo een peesblessure heeft opgelopen in zijn rechterdijbeen. De 23-jarige verdediger gaat woensdag onder het mes om het probleem te verhelpen.

Amper twee maanden voor het WK ziet Uruguay - in een groep met Portugal, Ghana en Zuid-Korea - zo mogelijk een sterkhouder uitvallen. Velen vragen zich af of een operatie wel nodig is.

"Ik hou van mijn land en ik hou van de nationale ploeg", verdedigt Araujo de keuze op Twitter. "Na consultatie bij verschillende dokters hebben we beslist dat een operatie de beste keuze is."

"Het gaat niet over het ene kiezen boven het andere. Het gaat over de gezondheid en zo snel mogelijk weer 100 procent zijn."