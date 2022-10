Toegezongen door de fans, maar toch krijgt Lopetegui zijn ontslag na afgang tegen Dortmund

De voorbije dagen hadden de Spaanse media uitgebreid bericht over de onderhandelingen van Sevilla met ex-coach Jorge Sampaoli. Ook Julen Lopetegui zelf wist dat zijn dagen stilaan geteld waren.



Het werd dan ook een emotioneel, zij het pijnlijk, afscheid tegen Dortmund. Na het laatste fluitsignaal verliet de voormalige coach van de Spaanse nationale ploeg en Real Madrid met tranen in zijn ogen het veld, intussen toegezongen door de thuisfans.

Maar de cijfers van Sevilla liegen er niet om: in 10 matchen dit seizoen kon het maar 1 keer winnen. Het is nagenoeg uitgeschakeld in de Champions League en staat pas 17e in de Primera Division.



"Ik ben erg dankbaar tegenover iedereen, maar ook triest dat ik deze club, die voor altijd een plaats in mijn hart heeft, moet verlaten", zei Lopetegui meteen na de match. Hij hield het uiteindelijk 3 jaar vol bij Sevilla. In 2020 won hij de Europa League met de club.