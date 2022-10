Geen Hazard en Courtois, wel opnieuw Europese euforie bij Real Madrid

Mykhaylo Mudryk (Shakhtar Donetsk) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Dani Carvajal (Real Madrid).

Mykhaylo Mudryk (Shakhtar Donetsk) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Dani Carvajal (Real Madrid). tweede helft, minuut 92.

Pech voor Real Madrid, want het schot van Marco Asensio strandt op de paal.

Pech voor Real Madrid, want het schot van Marco Asensio strandt op de paal. tweede helft, minuut 92.

Pech voor Real Madrid, want het schot van Marco Asensio strandt op de paal.

Pech voor Real Madrid, want het schot van Marco Asensio strandt op de paal. tweede helft, minuut 92.

Federico Valverde (Real Madrid) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Bohdan Mykhaylichenko (Shakhtar Donetsk).

Federico Valverde (Real Madrid) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Bohdan Mykhaylichenko (Shakhtar Donetsk). tweede helft, minuut 91.

Karim Benzema (Real Madrid) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Lassina Traoré (Shakhtar Donetsk).

Karim Benzema (Real Madrid) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Lassina Traoré (Shakhtar Donetsk). tweede helft, minuut 90.

clock 90'

De bal gaat over de achterlijn in hoekschop. Die wordt genomen door Toni Kroos (Real Madrid), maar zijn voorzet is te kort en wordt weggewerkt. tweede helft, minuut 90.