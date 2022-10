Het gouden randje is terug: waarom El Clasico de wereld opnieuw kan doen stilstaan

Minstens tien jaar lang zette de klassieker tussen Real Madrid en Barcelona moeiteloos elke andere topaffiche in Europa in de schaduw. Tot de glans van El Clasico wat begon af te bleken. Zondag zit er wel opnieuw een gouden randje rond dé Spaanse topaffiche.

Real Madrid - Barcelona, Liverpool - Manchester City, PSG - Marseille, Anderlecht - Club Brugge, komende zondag is zo een dag waarvoor tv-stations de term Super Sunday gebruiken. In het vorige decennium hoorde El Clasico in een ander rijtje. De klassieker tussen Real Madrid en Barcelona concurreerde toen met de finale van de Champions League of zelfs de WK-finale als het over verwachtingspatronen ging. Tot de glans vanaf het seizoen 2018/2019 begon af te nemen. Telkens ontbrak het aan een of meerdere ingrediënten om de wereld voor 90 minuten te doen stilstaan.

Synoniem voor beste voetballers ter wereld

Een decennium lang was Real Madrid tegen Barcelona synoniem voor het duel van de beste voetballers ter wereld tegen elkaar. Tussen 2009 en 2018 bestond het Elftal van het Jaar van de UEFA zeven van de negen keer uit zes of meer spelers van Real en Barcelona. Vaak zelfs acht of negen. Ramos, Pique, Marcelo, Dani Alves, Modric, Iniesta, Kroos, Xavi, Özil, Neymar, Casillas, Puyol,... en uiteraard Ronaldo en Messi. De clash tussen de twee beste voetballers van hun generatie was het ultieme godsgeschenk voor de affiche en de impact is moeilijk te overschatten.

Die ultieme troefkaart heeft El Clasico niet meer sinds het vertrek van Ronaldo in de zomer van 2018. Ook Messi scoorde niet meer in een Clasico na het vertrek van de Portugees. In de zomer van 2021 pakte ook hij zijn koffers in Spanje. Afgelopen zomer kozen dé supersterren van de volgende generatie (voorlopig?) voor City (Haaland) en PSG (Mbappé).



De sterren staan opnieuw goed

Toch staan de (voetbal)sterren weer beter voor El Clasico. Letterlijk en figuurlijk. Zowel Real Madrid als Barcelona zijn dit seizoen in principe sterkere teams dan vorig seizoen.



En er is opnieuw een duel in het duel waar iedereen naar zal kijken. Zowel dat eerste als het tweede is vooral te wijten aan het gekozen pad van Barcelona-voorzitter Joan Laporta. Karim Benzema staat als gedoodverfde winnaar van de Gouden Bal dit jaar rechtstreeks tegenover Robert Lewandowski, die met 14 goals in 12 matchen nog een poging doet zijn gemiste Gouden Bal van vorig jaar te recupereren. Voeg daar enkele dure zomertransfers aan beide kanten aan toe, plus enkele toptalenten die een jaar ouder zijn geworden en het niveau kan alleen maar stijgen. Vinicius ontpopt zich meer dan ooit tot de opvolger van Neymar, Pedri moet nog altijd 20 jaar worden, Modric blijkt onverslijtbaar en Dembélé toonde in de vorige Clasico al dat hij op een goede dag onhoudbaar is.

Strijd om de leidersplaats

Hoewel de rivaliteit tussen de fans en de politieke ondertoon nooit verdwenen is, deed een gebrek aan sportieve inzet en beleving de vorige Clasico's mee verbleken. Vorig seizoen liepen de spelers van Real twee keer het veld op tegen Barça in de wetenschap dat ze al een straatlengte voorsprong hadden in de stand. Zo kreeg zelfs de pijnlijke 0-4-afstraffing in het eigen Bernabeu weinig weerklank (zie video). Een seizoen eerder was Atletico de beste ploeg van Spanje. Dat zowel Camp Nou als Bernabeu zijn deuren toen gesloten moest houden voor de eigen socio's nam de glans helemaal weg. De 185e Clasico in de Primera Division wordt opnieuw een open strijd om de beste club van Spanje. Niet alleen omdat de winnaar zondag de eenzame leider wordt, ook omdat niemand in Spanje twijfelt dat de titelstrijd dit jaar uitdraait op een klassiek gevecht tussen de twee grootmachten.

Clasico met een zwart randje