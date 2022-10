"Clasico van zondag komt in het gedrang voor Thibaut Courtois"

Ook vandaag deed Courtois niet de hele training met de groep mee. De Clasico van zondag in Bernabeu tegen FC Barcelona komt zo in het gedrang. Volgens huiskrant Marca is het zo goed als zeker dat onze nationale nummer een de clash tussen de eerste en tweede van de Primera Division mist.



Andere media zeggen dan weer dat er pas zaterdag een beslissing zal worden genomen.



De doelman sukkelt al sinds de laatste Nations League-wedstrijden van eind september met ischias, dat is zenuwpijn in zijn onderrug die uitstraalt naar zijn been.



Hij ontbrak daardoor in de twee Champions League-duels tegen Sjachtar Donetsk en in La Liga tegen Osasuna en Getafe. Zijn plaats tussen de palen werd telkens ingenomen door de Oekraïner Andrij Loenin.