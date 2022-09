Vertonghen, Nys en verloofde Evenepoel steunen Van der Poel: "Twijfel of ik anders zou reageren"

"Ik wou dat ik kon zeggen dat ik anders zou hebben gereageerd dan Mathieu Van der Poel in die situatie", klinkt het bij Jan Vertonghen. "Maar ik twijfel eraan."

Sven Nys deelde dan weer een filmpje van toen hij een biergooiende supporter de les spelde. "We maken allemaal fouten in het leven", schrijft hij erbij. "Reageren soms te impulsief. Als we er uiteindelijk dan iets uit leren en anders reageren zal het pestgedrag bestraft worden en niet het slachtoffer."