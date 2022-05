Girmay geeft op in Giro na kurkincident: "Mijn oog moet rusten"

"Ben oké, maar oog moet rusten"

Girmay zorgde gisteren voor een historische zege in de 10e rit. Maar op het podium liep het mis, de proseccokurk knalde keihard in zijn linkeroog. Hij kon even niets meer zien en werd behandeld in het ziekenhuis. Zijn zicht kwam terug, maar gisteravond waren er al veel twijfels of hij wel kon starten.



Dat kan dus niet meer, vertelde Girmay. "Eerst en vooral wil ik iedereen van het team bedanken. Gisteren was ongelooflijk: het team leverde 99 procent van het werk van start tot finish. De sfeer in de ploeg is geweldig. Iedereen helpt elkaar."