Oogarts over het kurkaccident van Girmay: "Een klassieker, met mogelijk blijvende schade tot gevolg"

Met zijn historische zege in de Giro voegde Biniam Girmay (22) alweer een nieuwe bladzijde toe aan zijn nog prille succesverhaal. Maar te midden van alle zegevreugde liep de Eritreeër ook een uiterst ongelukkige blessure op.



Bij het ontkurken van zijn fles prosecco schoot de kurk keihard in Girmays oog. "Na de ceremonie kon Girmay niet meer zien", verduidelijkt ploegdokter Piet Daneels van Intermarché-Wanty Gobert.

"We zijn meteen naar het ziekenhuis van Jesi gekomen, hier is hij goed behandeld geweest. Hij had een bloeding in de voorste oogkamer. Zo'n bloeding is niet bedreigend voor het oog zelf, maar het is belangrijk dat dit wordt opgevolgd."

"Zoals het er nu uitziet, denk ik niet dat er blijvende schade is, maar dat moeten we nog even afwachten."