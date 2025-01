Is vernieuwde Champions League een schot in de roos? "3 stappen vooruit, maar dit scenario was wellicht eenmalig"

do 30 januari 2025 16:10

De Europa League krijgt zijn eindoordeel vanavond, in de Champions League is gisteren een punt gezet achter de League Phase. Die oude groepsfase zat in een nieuw jasje en dat valt in de smaak, zo horen we in Sporza Daily: "Het is een ongelofelijk geslaagde eerste editie."



Met 18 matchen op hetzelfde moment wist je dat het gisteren een spetterende voetbalavond zou worden en de verwachtingen werden helemaal ingelost. "Al is dat een beetje aan mij voorbijgegaan", bekent Peter Vandenbempt, gisteren commentator voor Pickx Sports bij Manchester City-Club Brugge. "Pas op het einde, toen het beslist was tussen City en Club, zijn we een beetje beginnen te kijken naar de tussenstanden en het klassement. De dynamiek en de rollercoaster heb ik dus wat gemist, maar ik heb begrepen dat het een geweldige en spectaculaire avond is geweest met al die goals en plotwendingen." Het was de gesmaakte climax van een nieuw format. "Ik heb de voorbije 8 speeldagen zeker genoten", aldus Vandenbempt, die de afgelopen maanden Europa rondreisde als commentator. "Ik ben helemaal om." "Het is een ongelofelijk geslaagde editie met een spannende apotheose. Dat is het grote verschil met de klassieke groepsfase zoals die was geëvolueerd, eentje met saaie matchen waarbij de grote clubs snel zekerheid hadden en waarbij zelfs de uitkomst van de 1/8e finales nagenoeg vastlag." "De spanning kwam de voorbije jaren pas later, maar ik heb nu in de groepsfase veel meer absolute topwedstrijden gezien. Wat spektakel en spanning betreft is dit 3 stappen vooruit als voorlopige evaluatie."

De grote clubs zullen volgend seizoen beter voorbereid zijn. De eindrangschikking zal dan meer de logica volgen dan dit seizoen, vrees ik. Peter Vandenbempt

Nervositeit was er ook bij enkele topclubs die zich maar met de hakken over de sloot hebben geplaatst. Zij betaalden bibbergeld. "Dat was uiteraard niet de bedoeling", lacht onze commentator. "Het laatste wat de UEFA wil, is dat de grote clubs niet doorstoten. Ze mogen wel een beetje gekieteld worden, maar ze moeten er altijd bij zijn." Manchester City was 45 minuten voor het einde van de League Phase nog uitgeschakeld. "Zo'n scenario gaan we de komende jaren niet meer krijgen, meen ik. We moeten hier dus geweldig van profiteren." "Het was een beetje wennen voor City, ook door die vormdip, want normaal cruisen ze altijd op automatische piloot door de groepsfase. Maar de grote clubs zullen volgend seizoen beter voorbereid zijn. De eindrangschikking zal dan meer de logica volgen dan dit seizoen, vrees ik." "Dit was fenomenaal, want zelfs in de laatste 20 minuten had je gisteren nog voortdurend positiewissels, waardoor je zelfs al in de tussenronde geweldige affiches zal krijgen. Ook dat is een pluspunt. City tegen Bayern of Real: fenomenaal. Maar ook hier zeg ik: wellicht is dit eenmalig."

Onder meer Club Brugge telde af naar de verlossing.

Eerlijk of niet?

Zei Gert Verheyen afgelopen maandag in Extra Time: "De nieuwe competitieformule is niet eerlijk." Peter Vandenbempt geeft zijn compagnon "in zekere zin gelijk". "Het gaat dan over een vrij groot verschil in lastigheidsgraad van de League Phase." "PSG had als uitschieter een loodzwaar programma in vergelijking met andere topclubs. Maar als het systeem wordt geëvalueerd, zal men daar nog wel extra parameters aan toevoegen waardoor die discrepantie niet meer zo groot is." "Bepaalde matchen zijn ook makkelijker thuis dan uit. Het is dus niet allemaal in evenwicht, maar dat is eigen aan dit format." "Toch denk ik dat iedereen een faire kans heeft gehad om door te stoten, toch minstens tot de top 24. Gert heeft dus wel gelijk, maar het is niet doorslaggevend geweest."

Ook de komende jaren zal het voor een Belgische ploeg een geweldige prestatie zijn als je in de top 24 terechtkomt. Er zal nooit een moment aanbreken waarop de Belgische deelnemer verzekerd is van de tussenronde. Peter Vandenbempt