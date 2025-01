Manchester City treft het niet met potentiële tegenstanders: 50% kans op Real, 50% kans op Bayern

Het nieuwe format van de Champions League brengt ons ook een nieuw systeem voor de loting voor de play-offs. Elke club die zich geplaatst heeft voor deze fase kent nu al zijn twee mogelijke tegenstanders.



Zo weet Club Brugge nu al dat het tegen Atalanta of Dortmund zal uitkomen. Zware dobbers, maar niet zo lastig als de potentiële loting voor Manchester City.



City weet nu al dat het in de volgende ronde ofwel Real Madrid ofwel Bayern München treft. Een garantie op een absolute kraker dus. Real en Bayern zullen van hun kant dan weer vooral hopen om Celtic uit te loten.



Thibaut Courtois werd na de match van Real tegen Brest al gevraagd naar een potentiële clash met City. "Als het tegen hen moet, dan moet dat maar zo. Als we deze competitie willen winnen, moeten we de beste ploegen kunnen verslaan."



Mogelijk brengen de play-offs ons trouwens ook enkele derby's, want Feyenoord-PSV en Juventus-Milan zijn allebei twee potentiële affiches. PSG weet zelfs bij voorbaat al dat het een club uit de Ligue 1 treft, hetzij Monaco hetzij Brest. De winnaar van dat duel komt in de volgende ronde uit tegen Liverpool of Barcelona.