Opvallende cijfers uit Champions League: Vanaken op 1 in individuele allroundranking, De Ketelaere met meeste assists

do 30 januari 2025 13:04

Velen konden de nieuwe League Phase van de Champions League smaken. Met 8 verschillende tegenstanders en 1 klassement werd het een spannende ontknoping, waarbij Club Brugge als 24e en laatste doorstootte. Wij gingen even dieper in op de cijfers en ontdekten enkele opvallende statitstieken van Club Brugge en andere Belgen.

Hans Vanaken topt individuele ranking UEFA

De UEFA presenteert zelf allerlei lijstjes van zijn statistieken. Het doet dat voor spelers en voor ploegen.



En wat blijkt: in het eerste individuele lijstje prijkt Hans Vanaken na de 8 speeldagen van de League Phase helemaal bovenaan.



De Europese voetbalbond houdt voor deze lijst rekening met gespeelde minuten, gespeelde matchen, goals, assists en aantal kilometers. In die volgorde.



De aanvoerder van Club Brugge speelde alle 720 minuten, maakte 1 goal, zorgde voor 1 assist en liep 94,3 km. 91,25% juiste passes is hier ook erg hoog.



De metronoom van Club Brugge gaat 2 verdedigers vooraf, David Hancko van Feyenoord en Nasser Djiga van Rode Ster Belgrado, allebei ook met 1 goal en 1 assist in alle minuten. Maar met minder kilometers.



Er zijn 2 spelers die in deze ranking meer kilometers aflegden dan Vanaken, maar zij scoorden niet: Joshua Kimmich van Bayern (101,5 km) en Collum McGregor van Celtic (101,2 km).

Meeste assists voor De Ketelaere

Na 8 groepsduels staan 2 spelers aan de leiding in de topschuttersstand met 9 doelpunten: de Frans-Guinese spits Serhou Guirassy van Dortmund, een mogelijke tegenstander van Club in de play-offs, en Robert Lewandowski, de Pool van Barcelona en een bekendere naam.

met 9 doelpunten: de Frans-Guinese spits Serhou Guirassy van Dortmund, een mogelijke tegenstander van Club in de play-offs, en Robert Lewandowski, de Pool van Barcelona en een bekendere naam. Helemaal bovenaan de assistlijst pronkt Charles De Ketelaere met 5 stuks. Dat zijn er evenveel als Jeremie Frimpong (Leverkusen) en Raphinha (Barcelona), maar de Belg van Atalanta had daar de minste minuten voor nodig. De Ketelaere scoorde ook nog eens 4 keer.

Charles De Ketelaere.

7 van de 8 ploegen in "groep" van Club Brugge stoten door

Als we naar de teamprestaties gaan kijken, stellen we vast dat Club Brugge de enige ploeg is die doorstoot waarbij ook 7 van de 8 tegenstanders in de top 24 eindigen en zich dus kwalificeren voor de knock-outfase.

In alle andere "groepen" van 8 wedstrijden stoten telkens maar 4, 5 of 6 ploegen door.

Club Brugge gekwalificeerd met minste gemaakt goals: 5 + 2 owngoals

Club Brugge is als 24e de laatste ploeg die een ticket verdient voor de knock-outfase. Het maakte daarbij het minst aantal doelpunten: 7.



En eigenlijk maakte het er zelf maar 5, want uit in Celtic (1-1) en thuis tegen Sporting (2-1) scoorden de Schotten en de Portugezen elk een owngoal.



De doelpuntenmakers voor Club: Tzolis op Sturm Graz (0-1), Sabbe op Milan (3-1), Vanaken thuis tegen Aston Villa (1-0, pen.), Nielsen thuis tegen Sporting (2-1) en Onyedika op City (3-1).



Club stoot door met een negatief doelsaldo van -4, niemand doet "beter". Het mag zich gelukkig prijzen dat Zagreb 25e eindigde met -7, te wijten aan de 9-2 bij het Bayern van Vincent Kompany.



(lees voort onder tweet)

Siemen Voet en Slovan Bratislava tellen 0 punten

Een van de kleine broertjes in de League Phase was de Slovaakse deelnemer Slovan Bratislava met onze landgenoot Siemen Voet.



De verdediger, een jeugdproduct van Club dat voor Roeselare en KV Mechelen voetbalde, kwam 3 keer in actie: tegen Zagreb, Milan en Atletico. Hij en zijn teammaats verloren al hun matchen en slikten 27 doelpunten.



Voet en co. eindigen wel niet laatste in het klassement. Young Boys Bern uit Zwitserland heeft de rode lantaarn op doelsaldo: Slovan sluit af met -20, Young Boys met -21.

Records voor Barcelona, City en Bayern

Barcelona maakte het meeste goals : 28 stuks, 6 meer dan nummer 2 Dortmund. De Duitsers zetten 5 penalty's om, Barça 3. Op de 3e plaats vinden we Atletico, dat 20 keer scoorde en daar geen strafschop voor nodig had.



: 28 stuks, 6 meer dan nummer 2 Dortmund. De Duitsers zetten 5 penalty's om, Barça 3. Op de 3e plaats vinden we Atletico, dat 20 keer scoorde en daar geen strafschop voor nodig had. In totaal vielen er 470 doelpunten, goed voor 3,27 goals per match .

. De meeste doelpogingen komen op naam van Bayern München. Met liefst 184 pogingen hebben ze een straat voorsprong op Manchester City en PSG, allebei 149. Maar het team van Kompany werd daar niet voor beloond. Dat leverde maar 20 goals op (waaronder 4 penalty's) en een 12e plek in de stand, dus geen rechtstreeks ticket voor de 1/8e finales.

komen op naam van Bayern München. Met liefst 184 pogingen hebben ze een straat voorsprong op Manchester City en PSG, allebei 149. Maar het team van Kompany werd daar niet voor beloond. Dat leverde maar 20 goals op (waaronder 4 penalty's) en een 12e plek in de stand, dus geen rechtstreeks ticket voor de 1/8e finales. Manchester City had gemiddeld het meest de bal (64,9%, net iets beter dan Bayern (63,8%), maar het deed daar niet bijster veel mee. Het had een zege tegen Club nodig op de slotspeeldag om zich te plaatsen. Over de 8 matchen gaf de Engelse kampioen ook de meeste juiste passes (92,5%).

(64,9%, net iets beter dan Bayern (63,8%), maar het deed daar niet bijster veel mee. Het had een zege tegen Club nodig op de slotspeeldag om zich te plaatsen. Over de 8 matchen gaf de Engelse kampioen ook de (92,5%). Misschien lag het wel aan de inzet van City, want het team van De Bruyne en Doku maakte maar 61 fouten, het laagste aantal van alle 36 deelnemende teams. Club Brugge is op 2 na laatste met 74 fouten. Rode lantaarn Young Boys topt deze statistiek met 116 gemaakte fouten.