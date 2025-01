En nu wacht Atalanta of Borussia Dortmund: dit is het mogelijke parcours van Club Brugge in de knock-outfase

In die tabel beland je als ploeg aan de zilveren of de blauwe kant, een beetje zoals bij een tennistoernooi.

Potentiële tegenstanders in de knock-outfase zijn ook al "voorbestemd" op basis van de eindstand van de groepsfase. Zo spelen de nummers 9 en 10 tegen de 23e of de 24e, de ploegen op plaats 11 en 12 ontmoeten de 21e of de 22e, enzovoort.

Club Brugge eindigde op de 24e plaats in de groepsfase en speelt dus in de tussenronde tegen de 9e (Atalanta Bergamo) of de 10e (Borussia Dortmund). Je kunt dus wel degelijk geloot worden tegen een team waartegen je in de groepsfase hebt gespeeld.





Bij de loting wordt eerst geloot op welke plaats de 23e en 24e in de tabel terechtkomen. Daarna komen de nummers 21 en 22 te weten aan welke kant van de tabel ze belanden. De loting eindigt met de reekshoofden, die ook hun plekje krijgen.

De top 8 kent nu nog niet zijn lot. Die loting gebeurt op vrijdag 21 februari. Maar als Club de tussenronde overleeft, dan treft het Lille of Aston Villa in de 1/8e finales.