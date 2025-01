De CL-loting uitgelegd: als Club doorstoot, kent het vanavond al zijn 2 mogelijke tegenstanders

Een nieuw format, een nieuwe loting. Wanneer vanavond de groepsfase van de Champions League afgelopen is, kennen de 24 overblijvende teams al een groot deel van hun lot. Lees hier alles wat je moet weten over de loting voor de knock-out-fase, die je vrijdag vanaf 12 uur bij Sporza op de voet kunt volgen.

De loting gebeurt op basis van het klassement na de groepsfase. De nummers 9 tot en met 16 krijgen het status van reekshoofd in de loting voor de barrages en treffen een team dat eindigde tussen plaats 17 en 24. Het reekshoofd mag de return thuis spelen.

Eerst de belangrijkste feiten op een rijtje: de top 8 uit de groepsfase is rechtstreeks geplaatst voor de 1/8e finales, de nummers 9 tot en met 24 spelen een tussenronde met heen- en terugwedstrijd om bij de laatste 16 teams te geraken.

In die tabel beland je als ploeg aan de zilveren of de blauwe kant, een beetje zoals bij een tennistoernooi.

Bij een vernieuwde groepsfase hoort ook een nieuwe knock-out-fase moeten ze gedacht hebben bij UEFA. Niet meer het vertrouwde van 1/8e finales tot de finale, maar wel een tussenronde én een "bracket" of toernooitabel.

Potentiële tegenstanders in de knock-out-fase zijn ook al "voorbestemd" op basis van de eindstand van de groepsfase. Zo spelen de nummers 9 en 10 tegen de 23e of de 24e, de ploegen op plaats 11 en 12 ontmoeten de 21e of de 22e, enzovoort.

Bijvoorbeeld: Club Brugge staat nu op plaats 20 en zou in de tussenronde tegen de 13e (Borussia Dortmund) of de 14e (Stade Brest) spelen.



Bij de loting wordt eerst geloot op welke plaats de 23e en 24e in de tabel terechtkomen. Daarna komen de nummers 21 en 22 te weten aan welke kant van de tabel ze belanden. De loting eindigt met de reekshoofden, die ook hun plekje krijgen.