Een absolute recordsom: dit verdiende Club Brugge al aan zijn historische Champions League-campagne

Sportief en financieel een voltreffer. Aan zijn fantastische Champions League-campagne houdt Club Brugge ook een recordsom aan premies over. En mogelijk profiteert het volledige Belgische voetbal op termijn mee.

Door het plekje in de top 24 krijgt Club Brugge ook een bonus van 1 miljoen euro.

Daar komt nu nog een premie bij op basis van de eindstand in de League Phase. Aan de 24e plaats houdt Club maar liefst 3,58 miljoen euro over.

Hun drie zeges leverden elk 2,1 miljoen of samen 6,3 miljoen op, en twee draws voegden daar elk nog eens 700.000 of 1,4 miljoen samen aan toe.

Als startpremie aan de League Phase ontving Club 18,62 miljoen euro plus nog eens een geschatte som van 18,4 miljoen uit de "value pillar", een premie op basis van prestaties uit het verleden en de pot met tv-gelden.

Pas in de play-offs wordt de financiële inzet écht torenhoog. Want stel dat de Belgische kampioen zich in de tussenronde kan plaatsen voor de 1/8e finales dan mag het maar liefst 11 miljoen euro bijschrijven.



Daar kan je al eens een mooie transfer mee doen.