Club Brugge doet het! Blauw-zwart verliest van Manchester City, maar mag als 24e naar play-offs Champions League

wo 29 januari 2025 22:57

Manchester City einde 3 - 1 Club Brugge 45' - Doelpunt - Raphael Onyedika (0 - 1) 53' - Doelpunt - Mateo Kovacic (1 - 1) 62' - Own goal - Joel Ordóñez (2 - 1) 70' - Verv. Chemsdine Talbi door Michal Skóras 70' - Verv. Christos Tzolis door Hugo Vetlesen 70' - Verv. Ferran Jutglà door Romeo Vermant 77' - Doelpunt - Savinho (3 - 1) 81' - Verv. Kevin De Bruyne door Rico Lewis UEFA Champions League - speeldag 8 - 29/01/25 - 21:00 Doelpunten time icon player homeTime homeIcon homePlayer score awayPlayer awayIcon awayTime goal door Raphael Onyedika na 45', 0 - 1 45' Raphael Onyedika 0 - 1 Raphael Onyedika 45' goal door Mateo Kovacic na 53', 1 - 1 53' Mateo Kovacic 53' Mateo Kovacic 1 - 1 own goal door Joel Ordóñez na 62', 2 - 1 62' Joel Ordóñez 62' Joel Ordóñez 2 - 1 goal door undefined Savinho na 77', 3 - 1 77' Savinho 77' Savinho 3 - 1

Nooit was Club Brugge zó gelukkig na een nederlaag. Ondanks een verlies tegen Manchester City mag blauw-zwart als 24e naar de play-offs van de Champions League. Bijzonder straf. Door een openingstreffer van Onyedika leek de Belgische landskampioen zelfs even op weg naar een stunt, maar Kevin De Bruyne en co draaiden een akelige situatie nog om en stoten eveneens door.



Aan een punt genoeg om door te stoten? Dat had Club Brugge goed begrepen op het veld van Manchester City. Compact en gedisciplineerd verdedigde het tegen een inspiratieloos City.



De eerste mogelijkheden waren zelfs voor Club. Alleen speelden Tzolis en Talbi het niet goed uit.



Maar dan begon de omknelling. Alleen, kansen kon City niet creëren. Werd de spanning van de dreigende uitschakeling hen te veel? Mignolet werd niet bedreigd, enkel Gundogan kwam - via buitenspel - tot scoren.



Met de rust in zicht brak Club meer en meer uit. City liet de ruimte en daar profiteerde Jutgla optimaal van. Hij gleed voorbij Nunes en behield het overzicht. De Spanjaard vond Onyedika in de 16, die Club naar de hemel schoot.



City moest nu wel alles uit de kast halen om de blamage te vermijden. En meteen na de rust ging het al in overdrive. John Stones kopte eerst nog een corner naast en Foden schoot over, maar het onvermijdelijke gebeurde dan toch.



Kovacic kon vrij oprukken tot aan de 16 en dan legde hij de bal rustig voorbij een kansloze Mignolet.



Club reageerde meteen met een grote kans voor Tzolis en Vanaken, maar zij geraakten niet voorbij Ederson.



En City bleef op zoek gaan naar de voorsprong. Met succes. Gvardiol infiltreerde en zijn voorzet ging via Ordonez binnen. Nadien moest Mechele nog eens op de lijn redding brengen, maar de 3-1 zou toch nog vallen. Savinho kon vrij aannemen met de borst en legde fraai binnen.



Na de 3-1 leken beide ploegen tevreden met de uitslag. Ze waren namelijk allebei virtueel gekwalificeerd. Club zakte wel tot op plaats 24 en moest nog nagelbijtend toekijken naar het eind van de wedstrijd in Zagreb.



Maar toen die wedstrijd afgefloten werd, barstte het feest helemaal los. Club Brugge zit in de volgende ronde van de Champions League. Daar zal ofwel Dortmund ofwel Atalanta wachten.