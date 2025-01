"Nee, PSG zat niet meer in ons hoofd": Haaland prijst veerkrachtig City en nieuwe ploegmakker met "bijzonder talent"

zo 26 januari 2025 09:12

Een valse start compleet uitgewist. Tegen Chelsea schoot Manchester City rampzalig uit de startblokken, maar na 90 minuten waren ze duidelijk de betere. Dankzij het collectief, looft coach Pep Guardiola, al zet zijn spits Haaland één iemand in het bijzonder in de spotlights: "Met Marmoush gaan we geweldige tijden beleven."

Het was nog eens genieten voor Manchester City in een onvervalste topaffiche.



Liep het de voorbije weken en maanden stroef, dan toonden de Citizens (eindelijk) nog eens dat ze ook als hecht blok nog scheve situaties kunnen rechttrekken.



Want 0-1 in het krijt staan na drie minuten voetbal, dat stond niet in het draaiboek. "De start was verschrikkelijk", moest ook Haaland met lede ogen aanzien.



"Alleen doen we het daarna wel uitstekend: we bleven allemaal op dezelfde lijn in ons hoofd en duwden door. Die goals vielen niet zomaar uit de lucht", klonk het vol vertrouwen.



"Of een scenario als in Parijs niet door mijn hoofd spookte na mijn goal? Neen. We hebben al zoveel bewezen dat we kunnen rechtveren en een resultaat vasthouden. Vandaag opnieuw."

We blijven vechten voor een plek in de Champions League. Pep Guardiola

Ook Pep Guardiola was een tevreden man voor de microfoon van de BBC.



"De laatste tijd kenden we veel moeilijkheden. Ik vroeg mijn spelers om op te staan, en dat hebben ze hier gedaan", looft de Spaanse coach zijn manschappen.



"Al moeten we in balverlies nog veel beter worden. Wanneer we het leer niet hebben, zijn we één van de slechtste ploegen in de competitie", houdt Guardiola zijn spelers ook wakker.



"We moeten beseffen dat het soms niet genoeg is wat we doen. Als we genoeg creëren, kunnen we winnen, zo simpel is het."

Inburgering met twee gezichten

Pep zorgde trouwens bij de aftrap voor een verrassing door winterkoopjes Khusanov en Marmoush meteen in de basiself te droppen.



Die eerste zal zijn debuut niet snel vergeten, in negatieve zin welteverstaan. Door een knullige terugspeelbal bood de Oezbeek Chelsea al vroeg de 0-1 aan.



"Hoe het met hem gaat? Geen idee, hij spreekt geen Engels", kon Guardiola er nog om lachen.



"Hij draait wel bij. Natuurlijk was Abdu (Khusanov) enorm teleurgesteld, maar hij had amper twee keer meegetraind met ons. Dat is niet evident, natuurlijk."

Omar is een speciaal talent. We gaan nog veel plezier hebben samen op het veld. Erling Haaland