Club is gewaarschuwd: genadeloos Manchester City toont glimp van weleer in topper tegen Chelsea

Het liefst was Abdukodir Khusanov van kop tot teen door de grond gezakt van schaamte. Want het droomdebuut tegen Chelsea van de piepjonge Oezbeek (20) achterin bij Manchester City ? Dat draaide uit op een akelige nachtmerrie. Na amper drie minuten toonde Khusanov zich al van zijn vrijgevigste kant. Met een dramatische kopbal schonk hij vrij baan aan Jackson, Madueke hoefde het leer daarna enkel nog in het lege doel te tikken. Op de koop toe maaide hij één minuut later Palmer onbesuisd van zijn sokken. Vroeg geel én een kilo boter op het hoofd bij de 0-1? De geslagen hond zijn heet zoiets.

Gelukkig acteerden zijn ploegmakkers op een hoger niveau. Vooral andere nieuwe aanwinst Marmoush liet zich zien: gretig dook de Egyptenaar vaak de diepte in, Sanchez en de vlaggenman lagen een debuutgoal steeds in de weg. Klaren de aanvallers de klus niet? Dan snelt "linksback" Gvardiol graag te hulp. Als een echte goaltjesdief volgde de Kroaat slim op een rebound, nog voor de rust had City orde op zaken gesteld.

Alle registers open dan.



Beide elftallen (met Kevin De Bruyne als invaller bij City) pingelden zonder schroom verder, energiek ging het spel op en neer.



Zo kreeg Chelsea een resem kansen, maar Palmer was tegen zijn ex-club niet in beste doen. En zoals zo vaak valt het dubbeltje dan wel aan de overkant.



Het was de onvermijdelijke Haaland - op assist van keeper Ederson trouwens - die de pot in een beslissende plooi schoot, toen Sanchez onorthodox ver uitkwam. Met een handig lobje was de 2-1 een feit, drie minuten voor tijd nam Foden alle onzekerheid weg met een derde roos.



Door de zege tegen zijn rechtstreekse concurrent wipt City over Chelsea naar de 4e plek. Maar hoopvoller: het wint eindelijk nog eens een échte topper.



Club Brugge weet dat het op z’n best zal moeten zijn in de Champions League woensdag, wil het iets rapen in Engeland.