Vincent Mannaert: "Dat het kan kletteren met Rudi Garcia? Ik ben er klaar voor"

Waarom is de keuze op Garcia gevallen? "Hij beantwoordt aan het gezochte profiel: iemand met leiderschap en winnaarsmentaliteit, een sterke motivator en iemand die bereid was om er met goesting tegenaan te gaan."

"Ik heb een grondige oefening gemaakt", vertelde hij. "Dit was een belangrijke opdracht en die moet je met zorg en tijd waarnemen. Dat is ook gebeurd. Maar we zijn vrij snel gaan samenzitten en dat heeft geleid tot deze samenwerking."

Er is opnieuw voor een buitenlander gekozen en geen Belg. "Ja, daar is naar gekeken, maar ze moeten beschikbaar zijn."

"Dat mag stevig zijn. Dat is in het verleden ook gebeurd met coaches met wie ik succesvol heb gewerkt: Daum, Leko of Preud'homme."

Garcia heeft een reputatie als schenenschopper. Hij gaat een clash niet uit de weg. "Ik ben er klaar voor", grijnst de sportief manager. "Zolang het het hogere doel dient - dat is samen winnen, heb ik liever dat we goed discussiëren."

En dan is er natuurlijk de kwestie rond Thibaut Courtois. "Het is de bedoeling om een nieuwe start te maken", legt Mannaert uit. "Ik hoop dat Thibaut dat ook wil doen en dan is het aan de coach om te beslissen op welke manier hij daar mee omgaat."

"Zoals hij zelf ook zei: er zijn nog goeie doelmannen. Maar de titularis van Real en de doelman met het mooiste palmares die ons al vaak geholpen heeft, daar kan je alleen maar van hopen dat hij zich weer beschikbaar stelt."

"Ja, we hebben al contact gehad. Ik wilde ook eens zijn kant van het verhaal horen. Ik denk dat dat een goed gesprek is geweest."

"Of het in orde komt? Dat moet nu in handen genomen worden door de coach. Ons gesprek was positief, maar het hangt nu ook af van Thibaut zelf."