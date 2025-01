"Eigenlijk zou je zelfs te voet moeten willen komen": Rudi Garcia zet Duivels meteen op scherp tijdens voorstelling

vr 24 januari 2025 13:33

Saai was de eerste persconferentie van Rudi Garcia allerminst. De nieuwe bondscoach van de Rode Duivels presenteerde zich als een vlotte prater die gemotiveerd aan zijn opdracht begint en de teugels stevig in handen wil nemen. "Als je naar de match tegen Israël kijkt: daar waren veel afwezigen. Dat vond ik niet normaal."

Bonjour à tous, hallo, good afternoon. Ziedaar de eerste woorden van Rudi Garcia als bondscoach van de Belgische nationale ploeg. De Fransman presenteerde zich meteen als een vlotte prater en onderstreepte meermaals "zeer gemotiveerd te zijn sinds de eerste gesprekken in december".

Tijdens zijn eerste persmoment viel op dat Garcia hard rekent op de ervaren spelers bij de Rode Duivels. "De anciens zullen een grote rol spelen", aldus de bondscoach. "De resultaten vielen tegen, maar alles is mogelijk en we hebben duidelijke doelen. Mijn rol is nu om spelers te bekijken. Maar met hen overleggen is een doelstelling, ja. In Napels en Manchester zal ik zeker met Lukaku en De Bruyne van gedachten wisselen." En daarbij hoort voor hem ook Thibaut Courtois.

"Courtois is een van de belangrijkste spelers. We hebben kwaliteit in doel met Sels en Casteels, maar als de beste keeper van de wereld een Belg is, dan wil je die in je kern. De signalen zijn positief. Thibaut zal zich nog kunnen uitdrukken. We rekenen op hem."



Eén-tweetje met Mannaert

Opvallend: ook op ex-Duivel Eden Hazard rekent Garcia.

“Ik heb veel met Eden gepraat”, bekende de bondscoach. “Hij maakt ook een beetje deel uit van het avontuur. Eden kent alle leiders en woont in Madrid. (lachje) Dat kan goed zijn in de zaak rond Courtois.”

“Om duidelijk te zijn: Eden zal geen deel uitmaken van de staf, maar het is altijd interessant om een van de beste spelers in de Belgische geschiedenis achter je te hebben om de ploeg te helpen.”

Maar wat wil Garcia, die beloofde "met veel plezier het Belgische volkslied te leren", straks meteen veranderen bij de Duivels? "Ik zal er mijn Garcia-saus over gieten. Ik wil uitgaan van onze sterkte en wil me niet sowieso aanpassen. De spelers moeten in zichzelf vertrouwen. We waren een van de beste landen en dat kunnen we opnieuw worden. Daarvoor moet je hard werken en luisteren." "Ik wil echt dat de spelers met goesting naar de nationale ploeg komen. Als je naar de match tegen Israël kijkt: daar waren veel afwezigen. Dat vond ik niet normaal. Je moet trots zijn om dit shirt te dragen. Eigenlijk zouden ze zelfs te voet moeten willen komen. Je land vertegenwoordigen, is het mooiste wat er is."

Telkens werk ik alsof ik er zou blijven tot het einde van mijn carrière. Rudi Garcia

De Duivels zijn trouwens de eerste ervaring voor Garcia als bondscoach, eerder trainde hij alleen clubs.

"Elke job is een uitdaging. Telkens werk ik alsof ik er zou blijven tot het einde van mijn carrière. Natuurlijk is dit iets anders dan wanneer ik als 40-jarige zou beginnen. Maar ik wil hier een mooi parcours afleggen, zo lang mogelijk. Maar we focussen nu op maart met de barrages en daarna de WK-kwalificaties."

"Of ik goed kan omgaan met grote spelers en ego's? De beste spelers kun je het makkelijkst managen, leert mijn ervaring. Je moet gewoon met iedereen eerlijk zijn." Het meest amusante moment van de persconferentie was een één-tweetje tussen Garcia en Mannaert. Die laatste kreeg de vraag of hij zich zijn eerste ontmoeting met de trainer nog herinnerde. Mannaert lachte: "Toen heeft hij me in een Franse colère van het trainingsveld in Rijsel weggestuurd. Ik was daar op werkbezoek met Francky Dury omdat wij (Zulte Waregem, red.) een samenwerking hadden met Lille." Waarop Garcia: "Daags voor de wedstrijd hebben we altijd een tactische sessie. Ik accepteer nooit dat er dan iemand naar de training kijkt."