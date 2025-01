Fransman Rudi Garcia is de nieuwe bondscoach van de Rode Duivels

De Rode Duivels kennen hun nieuwe bondscoach: de Fransman Rudi Garcia volgt Domenico Tedesco op. De 60-jarige Garcia was eerder aan de slag bij topclubs als AS Roma, Marseille, Lyon en Napoli en staat ook bekend als de man die Eden Hazard destijds lanceerde bij Lille. Garcia wordt vanmiddag voorgesteld.

Een week na het ontslag van Domenico Tedesco hebben de Rode Duivels opnieuw een bondscoach. De Fransman Rudi Garcia komt aan het roer van de nationale ploeg te staan.

De 60-jarige Garcia stond op de veelbesproken shortlist van sportdirecteur Vincent Mannaert, al leek de voorbije dagen vooral Julen Lopetegui in polepositie te liggen. Maar de ex-bondscoach van Spanje wordt het dus niet.

Met Garcia haalt de voetbalbond een coach in huis met veel ervaring in het internationale topvoetbal. Hij werkte zich op in eigen land, waar hij zou doorbreken als trainer bij Lille.

Garcia leidde de Noord-Franse club in 2011 naar de landstitel en zorgde er voor de ontluiking van een jonge Eden Hazard.