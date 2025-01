Ook Michel Preud'homme en Louis van Gaal waren kandidaat-bondscoach: "Finaal zei hij neen"

Met Rudi Garcia komt er weer een buitenlandse coach aan het roer bij de Rode Duivels. Er werd links en rechts geroepen om een Belgische bondscoach en met Michel Preud'homme was er ook een duidelijke kandidaat. "Hij had er naar eigen zeggen nooit grondiger over nagedacht, maar zei neen", vertelt Peter Vandenbempt. Ook Louis van Gaal was "tot op het laatste moment in de running".

Met Rudi Garcia kiest de bond - zoals verwacht - na Roberto Martinez en Domenico Tedesco opnieuw voor een buitenlander.

Op de shortlist stonden nog meer buitenlandse opties zoals Thierry Henry en Julen Lopetegui.

Toch werd er nog lang een landgenoot overwogen, weet Peter Vandenbempt.

"Michel Preud'homme is finaal in de laatste rechte lijn toch nog in de running geweest, ook al was hij al even met pensioen."

"Hij had er naar eigen zeggen nooit grondiger over nagedacht dan nu en had alle pro's en contra's afgewogen. Maar hij heeft finaal nee gezegd."

"Ook Louis van Gaal is tot op het laatste moment in de running geweest."



De Nederlander, die even genoemd werd als nieuwe coach van Dortmund, liet deze week nochtans tegenover Duitse media weten dat hij "alleen nog een job als bondscoach overweegt".