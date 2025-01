"Topcoach met palmares, maar ook onwaarschijnlijke ruziemaker": Vandenbempt schat nieuwe bondscoach Garcia in

vr 24 januari 2025 09:42

Na wekenlange gespreksrondes heeft de Belgische voetbalbond de opvolger van Domenico Tedesco bekendgemaakt. Met de Fransman Rudi Garcia kiest de bond opnieuw voor een buitenlander met renommee, al was er ook nog een landgenoot lang in de running, weet Peter Vandenbempt. "Maar hij heeft finaal nee gezegd."

De Rode Duivels weten waar ze het komende anderhalf jaar aan toe zijn: Rudi Garcia gaat de plak zwaaien bij de nationale ploeg. De Fransman is met zijn 60 lentes meer dan 20 jaar ouder dan zijn voorganger Domenico Tedesco. Een nieuwe wind heet dan dan. "Of er met de 60-jarige Garcia bewust voor een ervaren trainer gekozen is? Niet zozeer, want helemaal bovenaan de lijst stond Sergio Conceiçao, waarmee een akkoord pas op het laatst is afgesprongen. Die is toch tien jaar jonger dan Garcia", vertelt Peter Vandenbempt. "Ik denk dat er in de geschiedenis van de Belgische voetbalbond nooit grondiger is gescreend, gezocht en onderzocht om tot bij deze keuze te komen." "We weten dat er een shortlist was waar naast Garcia ook Thierry Henry en Julen Lopetegui op stonden. Met die laatste heeft sportdirecteur Vincent Mannaert deze week nog samengezeten, maar dat ultieme gesprek in Rome viel uiteindelijk een beetje tegen."

"Garcia was altijd een heel sterke kandidaat. Hij had veel indruk gemaakt op Mannaert in de individuele gesprekken en toonde een enorme honger. Hij wilde het heel graag en was heel goed voorbereid."

"Hij heeft toch ook de reputatie dat hij jonge en oude spelers goed kan laten samenwerken. Ik denk dat ze bij de bond blij zijn dat aan die lange zoektocht een eind is gekomen."

Ook in 2016 was Garcia al kandidaat om Marc Wilmots op te volgen als bondscoach, maar toen viel de keuze uiteindelijk op Roberto Martinez. "Het geeft alleszins aan dat hij heel graag bondscoach van België wilde worden."

Njet van Preud'homme

Met Garcia kiest de bond - zoals verwacht - na Martinez en Tedesco opnieuw voor een buitenlander. Toch werd er nog lang een landgenoot overwogen, weet Vandenbempt.

"Michel Preud'homme is finaal in de laatste rechte lijn toch nog in de running geweest, ook al was hij al even met pensioen."

"Hij had er naar eigen zeggen nooit grondiger over nagedacht dan nu en had alle pro's en contra's afgewogen. Maar hij heeft finaal nee gezegd. Ook Louis van Gaal is tot op het laatste moment in de running geweest."

"Maar met Garcia hebben ze nu toch een coach binnengehaald die een internationale topcarrière heeft gehad. We kennen hem natuurlijk van zijn periode bij Lille, waar hij met Eden Hazard kampioen en bekerwinnaar is geworden."

"Ook bij AS Roma heeft hij een uitstekende periode gehad, met twee vicetitels. Bij Marseille werkte hij drie jaar en bij Lyon heeft hij het ook formidabel gedaan met een halve finale van de Champions League. Het is dus wel iemand met een palmares."

Preud'homme kwam niet terug uit pensioen voor de Duivels.

Voetbalbond wakker schudden

Een coach met heel wat adelbrieven dus, maar wat voor persoon is Garcia? "Uit de bevraging met mensen die met hem hebben samengewerkt en met mensen uit het Franse voetbal, is naar boven gekomen dat het een ongelooflijk voetbaldier is. Een winnaar, een leidersfiguur. Iemand die jong en oud kan laten samenwerken."

"Maar: met hem gaat de Belgische voetbalbond en Vincent Mannaert in de eerste plaats wel iets meemaken. Garcia heeft immers ook de reputatie een onwaarschijnlijke ruziemaker te zijn, in de goede zin van het woord."

"Hij is vooral ook een ruziemaker met de mensen die boven hem staan, niet met de spelers, om dingen gedaan te krijgen. En daar waren ze bij de bond toch ook wel een beetje naar op zoek. Tedesco was te braaf en te meegaand, hij probeerde te weinig dingen af te dwingen. Dat zal bij Garcia niet het geval zijn."

"Bij Lille haalde hij geweldige resultaten, maar werd hij ontslagen na onenigheid met de manager. Die is dan na enkele dagen teruggekomen op die beslissing, waarop de manager dan ontslagen is. En daarna zijn ze kampioen geworden."

"Als de Belgische voetbalbond de laatste tijd wat is ingedommeld, dan zal Garcia de boel wel wakker schudden."

Met sterkhouders tot WK 2026

Heel veel tijd om zich in te werken heeft Garcia wel niet. Eind maart spelen de Duivels al de Nations League-barrages tegen Oekraïne.

"Die wedstrijden tegen Oekraïne zijn zeer belangrijk", aldus Vandenbempt. "Je wil toch in de A-reeksen van de Nations League spelen. En vanaf juni komen ook de WK-kwalificaties er alweer aan."

"Er is Garcia een heel duidelijk project voorgeschoteld. Hij heeft een contract van 18 maanden gekregen, dat wil zeggen tot en met dat WK van 2026."

"Dat is ook zo afgesproken met een aantal sterkhouders bij de Rode Duivels - met name Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku - om er tot dan nog vol voor te gaan. Zij hebben daarvoor aan Mannaert hun woord gegeven."

"De nationale ploeg stond immers op een kruispunt. Ofwel wil je nog één keer er alles uithalen met de overblijvers van de gouden generatie. Ofwel maak je een radicale keuze voor verjonging."