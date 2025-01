Garcia rekent op terugkeer van Thibaut Courtois en ziet 'bemiddelaar' in Eden Hazard: "Hij woont ook in Madrid ..."

vr 24 januari 2025 13:43

Sinds het conflict met Domenico Tedesco is Thibaut Courtois geen Rode Duivel meer. Maar nu de Duitser weg is bij de nationale ploeg, lijkt weinig een terugkeer van Courtois nog in de weg te staan. Zo denkt nieuwe bondscoach Rudi Garcia er ook over. "De signalen zijn alvast positief, we rekenen op hem."

In Tubeke trotseerde Rudi Garcia vrijdagmiddag het vragenvuur van de aanwezige pers. Ook de kwestie rond Thibaut Courtois, een van de heetste hangijzers rond de nationale ploeg, werd de Fransman voorgeschoteld. Courtois keerde na een conflict met de vorige bondscoach Domenico Tedesco de Rode Duivels de rug toe. Maar de doelman van Real Madrid liet de deur naar de nationale ploeg wel altijd open. Nu Tedesco de deur uit is, lijkt een terugkeer van Courtois weer mogelijk. Ook nieuwe bondscoach Garcia ziet die terugkeer wel zitten, stak hij niet onder stoelen of banken. "Natuurlijk heb ik met Vincent Mannaert al grondig besproken hoe we op enkele heel ervaren spelers nog beroep kunnen doen. Er zitten heel grote spelers bij België, en daar hoort Thibaut Courtois uiteraard bij." "Natuurlijk hebben we heel veel kwaliteit in doel, met Matz Sels en Koen Casteels. Maar als de beste keeper ter wereld een Belg is, wil je die natuurlijk bij de selectie hebben."

"De signalen zijn alvast positief, Thibaut heeft zijn standpunt duidelijk kunnen maken. We rekenen op hem, dat is duidelijk. De rest moet de nabije toekomst uitwijzen."

Voor de terugkeer van Courtois rekent Garcia ook nog op een speciale bemiddelaar: Eden Hazard, die aan het begin van zijn carrière gelanceerd werd door Garcia bij Lille.

"Ik heb veel met Eden gesproken. Hij zal nog een rol spelen in ons avontuur richting het WK. En hij woont in Madrid, net als Courtois. Ook daarin kan hij dus nog van waarde zijn voor ons", vertelde Garcia met een knipoog.

Pagina omslaan

Niet alleen Garcia hoopt binnenkort Courtois te kunnen verwelkomen bij de Duivels, ook sportdirecteur Vincent Mannaert wil maar al te graag een streep trekken onder het oude conflict. "Ik hoop en ik ga ervan uit dat de pagina omgeslagen kan worden", ging Mannaert in op de zaak. "Het is misschien iets te vroeg om er heel concrete uitspraken over te doen. Maar de bedoeling is dat we kunnen rekenen op iedereen om de toekomst van de nationale ploeg met het nodige vertrouwen tegemoet te zien." "Het is de bedoeling om een nieuwe start te maken. Ik hoop dat Thibaut dat ook wil doen en dan is het aan de coach om te beslissen op welke manier hij daar mee omgaat."

