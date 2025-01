Dankzij "wereldrecord" ziet Peter Vandenbempt Standard plots naderen tot top 6: "Dat zou dé prestatie van het jaar zijn"

ma 20 januari 2025 09:31

Zelden was een speeldag in de Jupiler Pro League zo voorspelbaar: de top 5 van het klassement won allemaal keurig zijn wedstrijd. Misschien wel het meest opvallende dan: op kousenvoeten klopt Standard plots op de deur van de Champions' Play-offs. "Wat Ivan Leko daar doet, is heel straf", schat onze analist Peter Vandenbempt in.

De top vijf van het klassement won allemaal zijn wedstrijd, maar bij Antwerp was het zondag wel erg op het nippertje: pas in de laatste minuut ging het dankzij een strafschop nog over Westerlo heen. Héél belangrijk voor Antwerp, maar ook zeer zuur voor Westerlo, dat nog maar eens onverdiend verloren heeft en plots op een playdownpositie staat. Op basis van hun voorbije wedstrijden en prestaties hadden ze toch vijf tot zes extra punten verdiend. Dan stonden ze nu op een handvol punten van de top zes. Zo gek gaat het nu eenmaal in onze competitie momenteel. Ook gisteren speelde Westerlo, met telkens veel volk mee naar voren, echt een goede eerste helft: veel tempo, enkele kansen ... Maar ze slaagden er opnieuw niet in om zich dan toch te belonen. En dat verhaal hebben we toch al te vaak gehoord bij Westerlo.

Zonder een paar sterke reddingen van Senne Lammens had het een vervelende avond kunnen worden voor Antwerp. Peter Vandenbempt

Aan de andere kant bakte Antwerp er na zijn prachtige goal eigenlijk niks meer van tot aan de rust. Het had echt te vaak balverlies. Op het Kiel en tegen Anderlecht was dat blijkbaar door het veld, maar dat was nu toch een ander verhaal. Zonder een paar sterke reddingen van Senne Lammens had het een vervelende avond kunnen worden voor Antwerp. Maar goed, na de rust – net zoals tijdens het bekerduel tegen Anderlecht – zag je toch een compleet ander Antwerp. Het was beter aan de bal, had meer tempo in zijn spel, was agressiever in de duels en kon Westerlo zo toch wegdrukken. Zo werd het toch nog een geweldige wedstrijd, mede opgeluisterd door de invalbeurt van Adekami en de manier waarop die snotneus van een Doumbia (20) in minuut 96 die strafschop omzette ... Dat was toch ook echt geweldig. Uiteindelijk dus toch een cruciale overwinning voor Antwerp, dat nu een lastige verplaatsing naar Stayen en wedstrijden tegen Club Brugge en Anderlecht op het programma heeft staan. Dit was dus hét moment om geen punten te laten liggen.

Wereldrecordpoging van Standard

Net onder de top zes is Standard tot op een punt genaderd. En waarom zouden ze geen kans maken om de sprong te maken, denk ik dan? Ze staan op een punt van Gent – waar de zenuwen strak gespannen staan, het voetbal stroef verloopt en vele spelers met een vertrouwensprobleem kampen – en zitten in tegenstelling tot de Buffalo's toch in een flow. Ivan Leko zei na de wedstrijd blijkbaar dat Play-off 1 halen voor Standard even straf zou zijn als Leicester dat ooit de Premier League won. Dat is misschien toch een klein beetje overdreven, maar het zou toch dé prestatie van het jaar zijn. Iedereen kent inmiddels de situatie van Standard: er is geen geld, naar verluidt zou er 20 miljoen tekort zijn. Zelfs het faillissement wordt er gevreesd en ze zijn toch al even wanhopig op zoek naar een overnemer.

Echt ongelooflijk straf van Ivan Leko, die voor mij kandidaat is om trainer van het jaar te worden. Peter Vandenbempt

En ook op het veld is het eigenlijk ook een zeer bescheiden ploeg, met veel jonge spelers, en elk moment kan er ook weer iemand verkocht worden. Nu lees ik dat West Brom interesse zou hebben in Isaac Price ... Neen, echt ongelooflijk straf van Ivan Leko, die voor mij kandidaat is om trainer van het jaar te worden. Oké, wedstrijden van Standard zijn wel vaker een beproeving om te bekijken. Het is vanuit de organisatie strijden en overleven. Standard heeft 15 doelpunten in 22 matchen gemaakt en toch haalde het 31 punten ... Dat moest haast een wereldrecord zijn. Gisteren boekte het ook nog eens zijn tweede overwinning op een rij. Dat zou alweer anderhalf jaar geleden zijn in de competitie. Komt daar nog bij: het was ook vier en een half jaar geleden dat het buitenshuis nog eens een achterstand kon ophalen. Dat zijn toch allemaal gunstige statistieken. Pas op, als ik het nu zou moeten voorspellen, denk ik toch dat de top 6 niet zal lukken voor Standard, want ze spelen in hun laatste matchen nog tegen de volledige top vijf. Het is dan misschien niet zoals Leicester, maar het is wel heel straf.

Standard vierde op Stayen dit weekend: 1-2.

Union

Ook Union heeft een reeks van tien wedstrijden zonder nederlaag in de competitie. Het is overigens ook de ploeg die het schijnbaar ongenaakbare Club Brugge – dat zelf bezig is met een ongeslagen reeks van 18 wedstrijden – het dichtst bij een nederlaag heeft gevoetbald. Onderweg klopte het ook Genk en Antwerp nog, en ook in Europa voetbalde Union zich weer in de gratie. Verdedigend staat het toch weer uitstekend, ondanks het feit dat Pocognoli door blessures vaak heeft moeten improviseren. Toch hebben ze nog steeds de minst gepasseerde defensie en de ploeg straalt echt weer grinta en enthousiasme uit – dat zijn toch de kenmerken van het échte Union. En aanvallend heeft het toch ook weer veel kwaliteit en weelde, maar het is net zoals gisteren niet altijd even efficiënt. Dat is dit seizoen toch al vaker het probleem gebleken, want met wat meer doelpunten hadden de helft van die 10 gelijke spelen net zo goed overwinningen kunnen zijn. Als je dat dan even berekent, staan ze gewoon naast Club Brugge. Hoe dan ook, ze hebben nu wedstrijden tegen de laatste drie van het klassement en tegen het sputterende KV Mechelen voor de boeg. Dat is toch hét moment om zich te verankeren in de top 3. Peter Vandenbempt