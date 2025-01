Dankzij héérlijke penalty in 97e minuut: Antwerp slaakt ultiem nog zucht van opluchting tegen Westerlo

De Bosuil barstte in de allerlaatste minuut nog uit zijn voegen. In minuut 95 kreeg Antwerp - na een wisselvallige wedstrijd tegen Westerlo - nog een strafschop, die de talentvolle Mahamadou Doumbia (20) vol overtuiging in de winkelhaak ramde: 3-2. Een zure ontknoping voor een verdienstelijk Westerlo, een ferme boost voor Antwerp.

Sinds 27 oktober 2024 had de Bosuil geen thuiszege meer kunnen vieren in de Jupiler Pro League. Een droogte die zondagavond tot een eind kwam.

Wat volgde was 20 minuten dominant Westels voetbal. De bezoekers overtroffen de thuisploeg in energie en kwaliteit. In minuut 36 werd dat surplus ook vertaald naar een voorsprong: Yow zette een penalty om na een fout op Reynolds.

Met staartploeg Westerlo kreeg Antwerp een haalbare tegenstander en na een kwartier in de wedstrijd leek er ook geen vuiltje aan de lucht voor de "Great Old". Na een leuk wedstrijdbegin kreeg Janssen de bal toegespeeld op de rand van de zestien. Met een heerlijke krul borstelde hij de 1-0 op het bord.

Genk, Club Brugge, Union en Anderlecht: niemand van de top vier had op speeldag 22 in de Jupiler Pro League steken laten vallen. Ook Antwerp hoopte zondag zijn wagonnetje bovenaan aan te haken. Daarvoor moest het een eerste thuiszege in de competitie sinds eind oktober zien te behalen.

Antwerp boekt zo een gouden driepunter en beëindigt zijn zegeloze reeks in eigen huis. In de stand komt het naast Anderlecht op een gedeelde 4e plaats. Westerlo baalt dan weer: de Kempenaars verdienden meer, maar blijven onderaan bengelen op plek 13.

Tot minuut 95. Kerk, die tot dan onzichtbaar was, sloop de zestien in en viel over het been van Bayram. Scheidsrechter Van Driessche liet aanvankelijk begaan, maar de VAR greep in: penalty. De jonge Doumbia nam zijn verantwoordelijkheid en trapte de Bosuil op geweldige wijze een feestnacht in.

Antwerp had werk aan de winkel en kwam scherper uit de kleedkamer, maar Westerlo stond zijn mannetje. Tot de voetbalgoden vlak voor het uur de thuisploeg een handje toestaken. Een kopbal van Alderweireld werd door Devine ongelukkig in eigen doel verwerkt: 2-2.

Jonas De Roeck (coach Antwerp): "Doumbia had zo'n strafschop op training al een paar keer geprobeerd, en toen lukte het niet zo goed. (lacht) Daarom had ik wel een beetje schrik. Maar het is mooi dat hij verantwoordelijkheid durft te nemen en die bal durft te vragen."

"Het was een moeilijke wedstrijd. We begonnen goed, maar daarna begonnen we over alles te twijfelen. Dan kan je het tegen iedereen moeilijk te krijgen. Aan de rust hebben we de jongens positief willen benaderen en oplossingen proberen aan te bieden. Het is mooi dat ze die ook gevonden hebben. Het was zowel mentaal als fysiek een pittige week. We hebben ook niet de grootste kern. Dan is het mooi dat we zo'n week thuis op deze manier kunnen afsluiten."



Timmy Simons (coach Westerlo): "We speelden een geweldige eerste helft en verzamelden over de hele wedstrijd bijna het dubbele van de expected goals van Antwerp. Dan is het zeer zuur dat je die wedstrijd verliest. De jongens hebben er alles aan gedaan, maar dat is niet voldoende. Op Antwerp, wat altijd een moeilijke wedstrijd is, heb je net dat tikkeltje meer nodig. Aan goede wil en motivatie is er geen gebrek, maar je moet wel stilaan punten gaan pakken."