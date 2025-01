Onverwachte held schiet Antwerp na "onterechte" penalty naar delirium en geeft toe: "Ik stond niet op de lijst"

Westerlo-speler Arthur Piedfort was gefrustreerd na afloop. "We speelden een goede match, maar we moeten meer kansen afmaken. Dit is heel zuur."



"We hebben de voorsprong lang volgehouden, maar dan slikken we een ongelukkige goal op corner. En op het einde krijgen we nog een onterechte penalty tegen. Ik ga er niet veel over zeggen, maar als je die penalty geeft, moet je in de eerste helft ook die handbal fluiten."



Trainer Timmy Simons was iets milder in zijn analyse. Hij zag dat de 2 tegendoelpunten in de tweede helft vermijdbaar waren. "De eerste helft hebben we fantastisch gespeeld. Maar ik blijf in herhaling vallen. De jongens doen er alles aan, maar dat is voorlopig niet voldoende."



"Op corner slikken we een owngoal die te vermijden valt, en dan in de laatste minuut die penaltyfase... Dat is zuur, want dan heb je ook geen tijd meer om terug te komen. Ze zeiden dat het een schouderduw was, maar dat been staat ook op de grond. Het was wel te vermijden, want er stond nog een verdediger langs."



Zo blijft Westerlo in de gevarenzone. "We moeten met jeugdigheid de wedstrijd killen en in de eigen 16 baas zijn en in de andere ook om kans te maken. Qua drive en intenties is er geen gebrek, maar je moet punten pakken."